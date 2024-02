Sofía Vergara reveló cómo es su mansión de US$26 millones en Beverly Hills

La actriz es dueña de la mansión desde 2020. Foto: Architectural Digest

Sofía Vergara le abrió las puertas de su mansión a la revista Architectural Digest, enfocada en la arquitectura, pero especializada en el diseño de interiores. La actriz colombiana, que protagonizó su primer rol dramático en la serie de Netflix “Griselda”, interpretando a la narcotraficante Griselda Blanco, dio a conocer cómo se ve por dentro su mansión ubicada en Beverly Park, una comunidad cerrada en Beverly Hills, California.

La propiedad fue adquirida por Vergara y su entonces esposo, Joe Manganiello, en 2020 por US$25 millones, de acuerdo a la revista People. “Había arcos sobre arcos, todos con columnas. Me sentí como un castillo en Transilvania. Pero el diseño era perfecto y me encantó que se pudiera ver el paisaje desde cada habitación, aunque todavía no había mucho jardín al que mirar. Sabía lo que haría para hacerlo mío”, explica la actriz a Architectural Digest.

¿Cómo es la mansión de Sofía Vergara en Beverly Hills?

La actriz y productora quería que su casa se sintiera “hogareña y cómoda, un lugar donde la gente quisiera pasar el rato y relajarse”, explica a la revista. La construcción existe desde la década de 1990, pero la intérprete decidió darle un nuevo estilo y diseño, para eso se comunicó con Ohara Davies-Gaetano, una diseñadora con sede en Los Ángeles. “La llamé, hicimos clic y me enamoré de sus ideas (...) Cuando le entregué mi carpeta de inspiración, me di cuenta de que la mayoría de las imágenes eran suyas”, cuenta.

La mansión tiene seis habitaciones, diez baños, una cocina, un vestidor, entre otros. Además, cada uno de los cuartos tienen vista a la piscina. Vergara y la diseñadora decidieron decorar la casa con antigüedades y artículos de colección de todo el mundo, algunas provenientes de Suecia, España, Francia e Italia. “No tengo miedo de gastar dinero, pero tiene que ser en algo práctico, no solo en cosas que están ahí para lucir bien. No quería muebles que fueran tan preciosos que la gente tuviera miedo de usarlos y disfrutarlos”, explicó la actriz.

Las obras de Fernando Botero

Entre las decoraciones que la actriz tiene se suman obras del artista colombiano Fernando Botero. El cuadro de un torero y la escultura de un caballo son algunas de las piezas del artista que se observan en la mansión de Vergara. “Si fuera por mí, todo sería monocromático. No me gustan las sacudidas locas de color y realmente no me gustan los pasteles; me recuerdan a Las chicas de oro”, dice la actriz. Los colores más brillantes de la sala provienen de la pintura de Botero.

“Cada habitación tiene adornos especiales para agregar profundidad e interés a la composición”, indica la diseñadora Davies-Gaetano. “Realmente nos centramos en la iluminación decorativa para subrayar la emoción y la esencia de la casa”, explica a la revista especializada.

“Aunque Vergara no cocina, disfruta cualquier oportunidad de entretener y su nuevo hogar le permite recibir a amigos y familiares con gran estilo”, explican en el artículo. “Me encanta decorar para fiestas, poner mesas hermosas y ver a la gente disfrutar de mi casa. Mis amigos de Colombia encuentran cualquier excusa para visitarnos. Hay algo en este lugar que hace que los huéspedes quieran quedarse. Es especial. Todavía me despierto todos los días pensando: No puedo creer que esta sea mi vida”, termina diciendo la actriz.