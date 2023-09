Streamer Westcol enfrenta tutela por declaraciones homofóbicas

WestCol tiene más de 1,3 millones de seguidores en la plataforma de Twitch. Foto: Instagram

Por contenido en sus videos, el streamer Luis Villa, más conocido como Westcol, está envuelto en varios problemas legales. Según informaron en el Noticiero CM&, tras varios comentarios homófobos presentados en sus transmisiones de la plataforma Twitch, el abogado José Montúfar presentó una tutela ante la Corte Constitucional advirtiendo que “por medio de sus transmisiones, vulneró los derechos a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad con comentarios agresivos y discriminatorios”.

El derecho fundamental ejercido mediante la acción de tutela alega que Westcol publicó contenido discriminatorio contra la población LGBTIQ, basándose en dos comentarios que hizo durante 2023. El primero de estos fue en un video publicado en marzo.

“Eso si no papi, pueden decirme lo que quiera bro, pero eso si no va conmigo. Cero perro, o sea, que hagan sus mierdas y que el man sea cacorro, pero que no me traiga otro man ni por el putas pues, enciendo a esa gonorrea a balín”, dijo el streamer.

“Si le gusta tanto, que le den por ese culo. Le hago otros 17 huecos para que le den por ese (...) uy papi, lo fulmino a balazos. Que hagan sus maricadas peros lejos de mí, porque yo y tengo que aguantarme esa mierda, nunca en la vida pa’”, expresó en otra oportunidad.

Además, también hizo comentarios en los que discrimina a las personas transgéneros: “No quiero que mi hijo salga trans. Ahora, si mi hijo me sale trans, ya muy diferente, ¿cuál sería mi reacción? Obviamente, mi reacción va a ser apoyarlo, apoyarlo contra una pared, meterle un palo por el culo para que vea que eso no es bueno”.

Esto provocó una reacción negativa e incluso se le retiraron varios de sus patrocinios. Aunque Westcol le ofreció excusas a la comunidad LGTBI por sus palabras, la Corte Constitucional seleccionó el expediente para su eventual revisión.

¿Quién es Westcol?

Luis Villa, más conocido como Westcol, es un streamer muy popular colombiano que transmite en la plataforma Twitch desde agosto de 2017. Este tiene más de 1,3 millones de seguidores en esta plataforma y su recuento total de visualizaciones supera los 5,2 millones con un promedio de 4.542 espectadores en sus transmisiones.

También se encuentra en Kick, la nueva plataforma de streaming. Allí tiene alrededor de 91.000 seguidores, y ese número aumenta día a día. Actualmente, tiene el récord de mayor número de espectadores en una sola transmisión en la plataforma.

WestCOL transmite todo tipo de contenidos en Twitch y Kick. Pero, cuando se trata de transmisiones de juegos, generalmente juega Minecraft, Call of Duty: Warzone, Counter-Strike: Global Offensive y algunos más. Incluso podrás verlo probando todo tipo de juegos durante un par de horas.

