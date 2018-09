Subastan polémica carta escrita por Madonna

BANG Showbiz

Buena parte de la opinión pública estadounidense, especialmente la perteneciente a los sectores más conservadores del país, todavía se estremece al recordar la avalancha de comentarios "incómodos" que soltó Madonna en vivo durante una de las entrevistas más polémicas y recordadas que concedió a su buen amigo David Letterman: todo un hito televisivo que tuvo lugar en el año 1994.

La famosa cantante tuvo que pasar 24 años para que el mundo pudiera conocer la respuesta que ofreció en su momento la artista a la controversia que generó su provocadora actitud en pleno 'prime time' televisivo, una réplica que fue escrita por ella solo unos días después de su participación en el programa y que, décadas más tarde, salió a la luz a modo de filtración.

En la carta, que saldrá a subasta esta semana y de la que se espera que alcance un precio cercano a los 3.000 dólares, la reina del pop expresa la indignación que siempre le ha provocado el "sexismo" imperante en la industria del entretenimiento, al tiempo que justifica su irreverente comportamiento precisamente con la necesidad de poner de manifiesto la doble moral con la que la sociedad juzga a los actores en función de su sexo.

"Por favor, podemos superar de una vez que estuve en la televisión, que fumé marihuana y dije groserías unas cuantas veces hasta conseguir que David Letterman pareciera un poco estúpido", dice un extracto del relato con el que Madonna abordó este llamativo episodio, uno del que, varios años más tarde, la cantante y el humorista acabarían bromeando sin rencores de por medio en otro de sus numerosos reencuentros en la pequeña pantalla.

"Vivimos en un mundo lleno de sexismo y parece que en este país no se te permite ser mujer si no te atienes a unas cuantas reglas y, sobre todo, si tienes un punto de vista que compartir con los demás o simplemente si quieres pasar un rato divertido", recordaba con irritación para asegurar a continuación que, si artistas como Snoop Dogg o Dice Clay hubieran lanzado exabruptos similares, no hubiera sido para nada polémico.