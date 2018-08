Sylvester Stallone se pone a la altura de Rambo

Dado que el personaje de John Rambo es indudablemente uno de los más emblemáticos y representativos de la filmografía de Sylvester Stallone, de 72 años, resulta comprensible que el astro de Hollywood se haya tomado muy en serio la perspectiva de devolverle a la vida en la quinta entrega de la mítica saga de acción, que llegará a los cines el año que viene tras un intenso proceso de preparación que implica, entre otras cosas, largas y exigentes sesiones en el gimnasio. (También le puede interesar: Las mujeres de Sylvester Stallone)



"A todas esas celebridades que se quejan de lo duro que tienen que entrenar y de todos los sacrificios que tienen que hacer para estar en forma... Señoras y caballeros, ¡¡es todo un privilegio hacer lo que hago!! Dale caña a ese cuerpo #Rambo 5", escribió el intérprete en su perfil de Instagram al tiempo que parece desafiar a todas esas estrellas de acción a las que él ha abierto camino. (Lea también: Sylvester Stallone, las 7 vidas del héroe)



Los fans del actor no han tardado en mandarle mensajes de felicitación y apoyo por medio de sus redes tras percatarse no solo de la buena forma física que exhibe Stallone a su avanzada edad, sino también de la determinación y la confianza en sí mismo que proyecta a la hora de trabajar duro para poder responder a las exigencias de la saga. (Además: Sylvester Stallone es investigado por agresión sexual)



"La edad es solo un número, y tú no has dejado de demostrármelo. Has sido un ídolo para mí y una de las mejores fuentes de inspiración. Estoy deseando ir al cine para ver en acción al mejor Rambo y estoy seguro de que la quinta película estará a la altura de las expectativas. ¡Rambo está vivo!", le ha dirigido un entusiasta admirador en la misma plataforma.



Como se desprende de las escasas informaciones que han trascendido, por el momento, acerca de esta nueva entrega de la histórica franquicia, en esta ocasión las aventuras de este veterano soldado de la guerra de Vietman le llegarán de forma imprevista mientras el personaje parece disfrutar de un merecido retiro en un rancho de Texas. Y es que un amigo de Rambo acudirá a él en busca de ayuda para investigar la misteriosa desaparición de su hija, un aparente secuestro que llevará al intrépido héroe a cruzar la frontera con México para acabar enfrentándose a un poderoso y peligroso cártel de la droga.