“Te amo”: Karol G le declaró su amor a artista internacional

Las estrellas musicales constantemente expresan el amor por sus colegas, cantantes que, como ellos, ya son conocidos a nivel mundial y que mueven al público donde sea que se presenten. Karol G es una de ellas, pues ‘La Bichota’ recientemente expresó su admiración y amor por la reconocida artista Rihanna.

Después de que Rihanna estuviera más de seis años por fuera de la escena musical y de que se haya dedicado a sus negocios personales, hoy presentó el nuevo sencillo que será parte de la película “Black Panther Wakanda Forever”.

Con la publicación de la canción “Lifth me up”, la nueva canción de Rihanna, no solo millones de seguidores de ‘Riri’, como también es llamada, hicieron conocer su emoción por escuchar por primera vez, después de tanto tiempo, la voz de esta cantante barbadense y junto a ellos, Karol G.

¿Qué fue lo que dijo Karol G sobre Rihanna?

En su cuenta de Twitter, la paisa dejó notar su completo amor por Rihanna, pues dijo: “¡Te Amo! ¡Ojalá algún día te lo pueda decir mirándote a los ojos! No hay una persona en el mundo que me inspire más que tú”.

De hecho, en la primera entrevista que tuvo con Molusco TV, ‘La Bichota’ habló sobre Rihanna y afirmó que cuando ella volviera a la música sería más difícil romper récords.

Rihanna, Te Amo! ♥️ Ojalá algún día te lo pueda decir mirándote a los ojos! No hay una persona en el mundo que me inspire más que tú !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! — LABICHOTA (@karolg) October 28, 2022

“Yo te voy a decir una cosa, cuando ella vuelva, cuando Rihanna vuelva, ya esos récords y todo eso que uno cumple, ya eso no va a haber manera, no, ya no se va a poder”, afirmó Karol G quien también dijo que ya había intentado contactarse con ella para hacer un featuring, pero no había obtenido respuesta.

La nueva canción de Rihanna para “Wakanda Forever”

Rihanna es una artista musical que nació en la isla de Barbados, y a sus 34 años es una de las cantantes más reconocidas de la escena de r&b y pop de Estados Unidos. Después de que decidiera dedicarse a su etapa empresarial con su marca ‘Fenty’, Riri regresó para honrar la muerte del actor Chadwick Boseman en la nueva cinta de Marvel, “Black Panther: Wakanda Forever”.

Con este primer sencillo, que salió este viernes 28 de octubre, muchos esperan que 2023 sea el año de las presentaciones de la cantante, ya que iniciará su regreso musical a partir del 12 de febrero, cuando será la encargada de abrir el Super Bowl de la NFL en Glendale, Arizona.

“Hoy, Apple Music, la NFL y Roc Nation anuncian que el ícono internacional, empresaria y filántropa Rihanna ocupará el centro del escenario en el State Farm Stadium para el Apple Music Super Bowl Halftime Show en el Super Bowl LVII”, afirma el comunicado la liga.

Hasta el momento no se ha confirmado nada sobre sus próximas giras o canciones, pero no hay duda de que su público, el que la ha seguido por más de 10 años, va a estar ahí cuando ella decida regresar del todo a los escenarios.