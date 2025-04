Hija de famoso cantante lucha por su vida: “descubrí que tenía cuatro tumores más”

Teddi Mellencamp. Foto: Instagram - Instagram

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Teddi Mellencamp es una reconocida personalidad de la televisión estadounidense, presentadora de podcasts y coach de responsabilidad. Saltó a la fama por su participación en el reality The Real Housewives of Beverly Hills de 2017 a 2020. Además, es hija del famoso cantautor John Mellencamp.

Antes de entrar en el mundo de la televisión, Teddi se hizo famosa como jinete de competición desde muy joven. Más tarde, fundó All In by Teddi, una empresa de estilo de vida y fitness que se centra en el coaching de responsabilidad.

¿Qué le pasó a Teddi Mellencamp?

En octubre de 2022, a Teddi le diagnosticaron melanoma en etapa II, un tipo de cáncer de piel. A pesar de someterse a varias cirugías y tratamientos, en abril de 2025, anunció que su cáncer había avanzado a etapa IV, extendiéndose a su cerebro y pulmones.

En febrero pasado, Teddi reveló: “llevo varias semanas sufriendo fuertes y debilitantes dolores de cabeza. Tras una tomografía computarizada y una resonancia magnética, los médicos detectaron múltiples tumores en mi cerebro, que creen que llevan creciendo al menos seis meses".

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

La noticia fue devastadora, pues ella pensó que ya lo había superado. Ahora, el cáncer se extendió a otros órganos de su cuerpo. Sin embargo, guarda la esperanza de recuperarse pronto: “tengo tres tumores más en el cerebro y dos en los pulmones. Todos ellos son consecuencia directa de mi melanoma. Los médicos tienen la esperanza de que estas mutaciones adicionales se eliminen mediante inmunoterapia... Me siento positiva y emocionada, porque venceré estos tumores”.

Agradeció a sus seguidores, amigos y familiares, quienes han estado al pendiente de su estado de salud: “solo quiero darles las gracias a todos. Tantos mensajes sobre lo fuerte que soy. Y tengo que decirles que algunos días me siento muy, muy fuerte y otros días me siento muy, muy triste y sola. Creo que eso es algo normal en lo que cualquiera de nosotros está pasando, y está bien. El cáncer en fase 4 puede dar miedo”.

A lo largo de su batalla, Teddi ha mantenido una actitud positiva y ha compartido su experiencia de manera abierta para concienciar sobre la importancia de hacerse chequeos dermatológicos de forma regular.

“Moraleja de la historia: si un médico dice ‘vengan cada 3 meses’, por favor, vayan cada 3 meses. Sigo compartiendo esta experiencia porque era una adolescente de los 90, poniendo aceite de bebé y yodo en mi piel para broncearla. Nunca usé protector solar ni me revisé los lunares hasta los 40″.