Thalía creó su propio filtro de Instagram

View this post on Instagram

Atención fans de #MariaLaDelBarrio 🙋😍 . Nuevo filtro de Nuestra Reina disponible pero esta vez de la icónica María la del barrio ¡Corre a sus historias para guardar este filtro increíble!. También menciona a @Thalia utilizando este filtro con los hashtags #Thalialadelbarrio y #ThaliaMariaLaDelBarrio para que ella te pueda ver! 😍😍😍 . . . #QueenOfLatinPop #Thalifans #Thalifamilia #Trayectoria #Thalia #marimar #mariamercedes #ThaliaSodi #ThaliaTheLegend #popapearl #ThaliaLaLeyenda #ThaliaLegacy #ladelbarrio #Emperatrizdelabelleza #ReinaDelPopLatino #Soyfanyque #queen #trilogiadelasmarias #thaliachallenge #thalialaantigua #thaliaflowerpower #thalialatina #ThaliaMDCContigoSiempreEsta #MDCthalia #diosaaztecadelamor #ElLegadoDeThalia #ElMagicoEncantoDeThalia