Tumba de Martín Elías fue dañada por un turista, su viuda pide respeto

Martín Elías falleció en 2017 por causa de un traumatismo craneoencefálico provocado en un accidente automovilístico. Foto: Captura de pantalla Instagram @dayanajaimes55

La muerte del “Gran Martín Elías” conmocionó a Valledupar en 2017 cuando, después de salir de un concierto, sufrió un accidente en una de sus camionetas, que acabó con su vida y con la de uno de sus escoltas.

A pesar de que han pasado 5 años desde el fallecimiento del artista vallenato, en octubre de 2022, el Tribunal de Sincelejo determinó que la muerte de Martín Elías fue un homicidio, ya que el conductor que llevaba al cantante de 26 años, Armando Quintero Ponce, iba a 157 Km/h en la vía entre San Onofre (Sucre) y Lorica (Córdoba).

A pesar de que sus familiares pidieron justicia durante este tiempo, su viuda, Dayana Jaimes, le rindió homenaje en la tumba donde permanece su cuerpo en la ciudad de Valledupar. Sin embargo, en las últimas horas, Jaimes contó que, nuevamente, habían dañado la foto que ella había colocado para honrar a su pareja.

¿Qué fue lo que pasó con la tumba de Martín Elías?

La denuncia fue hecha por la exesposa de Martín Elías, quien subió las fotos de como había quedado la tumba después de que, presuntamente, un turista se hubiera sentado sobre la foto que acompañaba el monumento construido a su nombre.

Las imágenes muestran que la foto, hecha especialmente para ubicar en este espacio, resultó rota en varios pedazos, situación que ya se ha presentado en varias ocasiones, de acuerdo con Dayana Jaimes, quien expresó su inconformidad con lo sucedido.

“Ay, ustedes no se imaginan la rabia y la inconformidad que tengo con todo esto que pasó con la tumba de Martín porque no es la primera vez que sucede y de verdad que la falta de cultura de algunas personas, no tiene nombre”, afirmó Jaimes.

Y agregó que incluso ella ha presenciado este tipo de actos por parte de turistas: “Se los digo porque en muchas ocasiones en las que yo he estado ahí, he visto como llegan las personas y se sientan en el borde la tumba para tomarse la super foto o el super selfie y eso no se debe hacer, es que montan hasta los niños a la tumba. Eso no tienen por qué hacerlo”.

Además, agregó que sus planes debieron cambiar después de ver el daño causado en la tumba de su exesposo, ya que deberá quitar la imagen. “En estos días, le iba a cambiar las flores a Martín, pero ahora con todo esto que pasó me toca replantear todo, porque aparte de todo me toca cambiar la foto de él. Yo siempre quise tenerla de esa manera porque me gustaba esa foto, me parecía super linda, pero veo que el afán de la gente es que esa foto les salga a ellos cuando van y visitan la tumba”.

Finalmente, Dayana Jaimes envió un mensaje para las personas que llegan a visitar la tumba del ícono del vallenato y dijo que como nadie va a pagar el daño, “porque la gente hace el daño y se va”, entonces les pedía tener más respeto.

“A todos los turistas, se los pido de corazón, a todos aquellos que vienen de otras partes a conocer la tumba de Martín y de Diomedes, que por favor sean cuidadosos, eso es un lugar sagrado, tú no tienes por qué montarte en la tumba ni sentarte. Entiendan por favor, más respeto”.

