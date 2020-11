Jennifer Montoya: “He visto muy buena calidad del periodista colombiano en el exterior”

La periodista hizo una pausa para contarnos cómo vivió los primeros meses de la pandemia y la razón que la llevó a viajar a Guatemala para seguir transmitiendo desde allí el programa informativo “Café CNN”.

Jennifer Montoya, la colombiana, radicada en Miami desde hace dos años, hizo una pausa para compartirnos detalles de su actual trabajo y los diferentes cambios que tuvo que realizar tras las medidas que adoptó el canal para sus presentadores en estudio.

“Estamos trabajando desde casa, yo trabajo en Miami donde estoy radicada, pero como estamos trabajando desde casa ha sido una época complicada. Estuve tres meses sola absolutamente en mi casa, mi esposo vive en Guatemala, no podíamos viajar, yo no tengo familia en Miami, así que fueron tres meses bien complicados y al final logramos que yo viniera hacia Guatemala, instalé mi estudio aquí en Guate, así que estoy trabajando en familia”, dice.

La presentadora también habló sobre sus inicios en los medios de comunicación y los esfuerzos que la llevaron a ser una de las presentadoras latinas de la cadena CNN en español, “En la universidad siempre estuve detrás de cámaras, me encanta dirigir, me encanta producir, me encanta generar contenido”, afirma Jennifer.

Y es que inicialmente esta pereirana no imaginaba su trabajo en un set como presentadora. “Una vez rechacé ir a hacer un casting porque dije, yo delante de cámaras jamás”. Luego se le presentaron varias oportunidades que le permitieron adquirir importantes espacios como fue en Noticias Caracol, presentando Última Edición y las emisiones del fin de semana.

Jennifer, quien cuenta con un Máster en Análisis Político de la Universidad Complutense de Madrid y un Máster en Comunicación Institucional, afirma que esas bases teóricas le permiten entender en la práctica los hechos que hacen parte de la agenda informativa; además se refirió a sus colegas y compatriotas que hacen parte de los medios en otros países: “He visto una calidad muy buena del periodista colombiano en el exterior”, asegura.

La periodista finalmente habló de sus propósitos y metas. Dice que le gustaría volver a conducir un programa como el que tuvo al principio de su carrera enfocado en análisis político, en el que tenga debates de diferentes puntos de vista y seguir recolectando experiencia en su actual casa, CNN.

(Le recomendamos escuchar: Caro López: “Decidí volver canción la lucha de mi papá contra el cáncer”)