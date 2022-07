Velación de Darío Gómez: así será el último adiós al “Rey del despecho”

En 2002, Darío Gómez compuso la canción "Daniela". Foto: Instagram - Instagram

La Alcaldía de Medellín informó cómo se llevará a cabo la velación que se realizará en la ciudad a Darío Gómez, el “Rey del despecho”, quien falleció en la noche de este martes. Mediante un comunicado de prensa, la entidad confirmó cómo, dónde y a qué hora se desarrollará el homenaje póstumo al cantante e intérprete de música popular.

Según el comunicado, el evento se desarrollará en el coliseo de voleibol Yesid Santos, ubicado en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. Cabe resaltar que, inicialmente, el Alcalde Daniel Quintero había anunciado que este se desarrollaría en el Coliseo Iván de Bedout. No obstante, ahora se confirma que será en el principal complejo deportivo de la ciudad.

Allí, en el escenario ubicado en Cl. 48 # 73 -10, el cuerpo del maestro permanecerá en cámara ardiente, cumplimiento de esta manera con el deseo del cantante en vida sobre cómo quería que fuera despedido.

La Alcaldía informó que “la familia el despecho”, como solía dirigirse Darío Gómez a sus fanáticos, podrán acercarse al lugar y despedir al artista desde hoy miércoles 27 de julio a las 9:00 p.m., hasta el sábado 30 de julio a las 11:00 a.m. Además, la entidad precisó que las personas que deseen asistir a este último homenaje, no podrán ir acompañadas de menores de edad, no podrán ingresar bebidas alcohólicas, y tampoco estar en estado de embriaguez.

Finalmente, a través del comunicado la Alcaldía aprovechó para reconocer el legado del cantante nacido en San Jerónimo (Antioquia), resaltando su importancia en la industria musical colombiana. “Darío Gómez, como artista y persona, aportó de innumerables maneras a la visibilización de la cultura paisa y la música colombiana. Desde Medellín se reitera el más profundo de los agradecimientos por una carrera que marcó la vida de todos los colombianos”.

Darío Gómez y sus deseos antes de fallecer

En las últimas horas se conoció que Darío Gómez ya había pensado en el día de su muerte y cómo quería que sus familiares, amigos y fanáticos lo despidieran. El primer deseo que manifestó, fue que su cuerpo estuviera en cámara ardiente por dos días, para que todo aquel que quisiera pudiera despedirlo. Lo segundo, es que solicitó una lista determinada de canciones que quería que sonaran el día de su velorio.

También, se conoció que dejó una carta escrita a mano en la que especificó detalles de su velación y entierro. Aunque aún no se conocen detalles de estos requerimientos, se espera que en las últimas horas la familia revele detalles nuevos sobre el homenaje póstumo que se desarrollará en su ciudad de nacimiento.