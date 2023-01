Video: Adele llora en concierto al ver a un hombre con foto de su esposa fallecida

Adele le dedicó unas palabras al fanático que tomó su celular para mostrar la foto de su esposa y, además, le dio su pésame por la pérdida. Foto: Tiktok

Adele continua su tanda de shows en The Colosseum del Caesar’s Palace en Las Vegas y su semana nueve trajo un momento bastante emotivo que quedó registrado en los celulares de los fanáticos que asistieron al show y también, en la memoria de la cantante británica.

El performance de Adele, aunque inicialmente fue una sorpresa para muchos, ahora ya es bien conocido por las personas que van a verla cantar parte de sus éxitos como “Rolling in the deep”, “Hello” y “Someone like you”, por lo que el esperado momento en el que la artista camina por los pasillos del ‘Colosseum’, es el más icónico de sus conciertos.

Durante su más reciente show, ese momento fue el responsable de sacarle lágrimas a Adele, ya que en medio de la multitud un hombre tomó su teléfono y mostró la foto de la que parecía ser su esposa fallecida. Aunque inicialmente parece que Adele no se da cuenta, después de estar en el escenario dice unas palabras hacia ese fanático.

¿Cómo reaccionó Adele al momento?

Fue durante la interpretación de su canción “Someone like you” de su álbum “21″ de 2011 que Adele, en medio de uno de sus versos, afirmó: “esto es para usted, señor, que me estaba enseñando a su esposa en el teléfono”.

Después de finalizar la canción, la artista contó de qué se trataba su dedicatoria y contó: “cuando camino entre la multitud… Desearía que pudieran ver, lo que yo puedo ver. Porque sé que hablo con algunas personas cada noche, pero luego solo veo pequeñas historias de personas que pasan, y había un hombre. Está ahí. ¿Puedes verlo sosteniendo su teléfono? Creo que es su esposa en su teléfono, y no creo que ella esté aquí, y realmente me conmovió. Parece que estás aquí por tu cuenta y yo solo, lo siento mucho. Siento mucho tu pérdida”.

Las lágrimas de Adele se sumaron a los aplausos que estaba recibiendo el hombre por parte de la multitud. Después, la artista británica dijo que se había dado cuenta de lo que él estaba mostrando justo cuando se subió al escenario y por eso decidió darle unas palabras.

En su cuenta de Instagram, Adele publica parte de las fotografías que marcan cada uno de los shows que hace en Las Vegas y muestra esas “pequeñas historias”, como ella las llama, de algunos fanáticos que han decidido ir a su concierto incluso para pedir matrimonio.

Los usuarios de internet recopilaron el momento con videos desde varios ángulos mientras estaban disfrutando del show y los comentarios de apoyo hacia el hombre que mostró la foto de su esposa, así como hacia Adele, llenaron las redes sociales.