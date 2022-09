Video: encontraron al ‘doble’ de Marc Anthony, ¿se parecen?

El cantante estadounidense actualmente se encuentra de gira con su "Viviendo Tour". Foto: Getty Images - Medios y Media

Marc Anthony es una de las celebridades del género de la salsa más reconocidas a nivel mundial, pues, sus éxitos, que han recorrido varios países desde hace años, son una parte de la historia de su carrera como artista y de la tradición musical de gran parte de Latinoamérica.

Su aspecto físico, además de su voz, es una característica que resalta a primera vista y para el público en general es una sorpresa encontrarse con una personalidad de esta importancia en la calle.

Este fue el caso de un hombre que se sorprendió al ver a una persona que era muy parecida a Marc Anthony, por lo que no dudo en empezar a grabar el momento y a preguntarle si sí era él.

¿Apareció el gemelo de Marc Anthony?

En el video que fue publicado por el programa ‘La Mesa Caliente’ de la cadena Telemundo, se puede ver como un hombre, mientras está en una estación de gasolina, nota que hay una persona muy parecida al conocido cantante de salsa, justo detrás de su auto.

La reacción del fanático del artista es tomar su celular y grabar un video en el que le pregunta: “¿Tú eres Marc Anthony?”, a lo que el aparente doble del artista le respondió entre risas que no era.

“Oye, todos los días me lo dicen, todos los días me lo dicen sin falta, dos o tres veces al día, te lo juro”, respondió el ciudadano.

Además, contó que no es la primera vez que le pasa, pues, otras personas también han caído por su similar apariencia y le toman fotos en la calle. “La gente me ha parado, me han tomado fotos”, es lo que dice el ‘doble’ de Marc Anthony al otro ciudadano.

Los proyectos actuales del Mar Anthony real

A pesar de que se puede llegar a confundir al artista con algunos ciudadanos del común, hay que recordar que el cantante estadounidense original se encuentra de gira con su “Viviendo Tour”, el mismo con el que visitó el pasado 12 y 13 de agosto la ciudad de Bogotá y Medellín.

Actualmente, Marc estuvo en Chile cantando sus mejores éxitos musicales frente a un escenario lleno de personas. El próximo 10 de septiembre se presentará en el Estadio Nacional en San José de Costa Rica y finalizará en San Juan de Puerto el 26 de noviembre de 2022.