Video: Luisa Fernanda W y Pipe Bueno revelaron el momento en que nació Domenic

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno llevan más de tres años juntos y este es su segundo hijo. Foto: TikTok

El 27 de octubre, la influencer Luisa Fernanda W y el cantante de música popular Pipe Bueno, le dieron la bienvenida a su segundo hijo, Domenic, en un parto que fue sorpresa para los dos padres. Por medio de sus cuentas de Instagram, los famosos contaron cómo fue todo el proceso.

Aunque en la tarde del 26 de octubre Luisa W estaba tranquila en su casa, como ella misma lo describió, Domenic se adelantó de forma inesperada en la madrugada del jueves 27. La creadora de contenido contó que cuando fue al baño un líquido bajó por su pierna y tuvo que comunicarse de inmediato con su médico de cabecera.

Ya en el hospital y después de haber tenido una cesárea Luisa Fernanda W mostró el emotivo momento en el que Pipe Bueno alzaba a Domenic, horas después de su llegada al mundo. Ayer, seis días después del nacimiento, la pareja reveló el minuto a minuto del nacimiento de su segundo hijo.

Los detalles del nacimiento de Domenic

El video que hoy tiene más de 400 mil reproducciones en TikTok inicia cuando Pipe Bueno y Luisa W, en compañía de uno de sus amigos, van de camino al hospital. Ella, que se veía muy tranquila, cuenta que mientras estaba en su casa fue al baño y le bajó un líquido de forma involuntaria.

En ese momento se le acercó a Pipe Bueno para contarle lo que pasaba, mientras el cantante estaba componiendo música. “Yo estaba escribiendo. Para los que no saben, yo, cuando escribo música, me tomo por ahí alguna cosa como para la sed, ¿si me entienden?, como un guarilaque y estoy más prendido que un diciembre. Y me dice Luisa, dizque, no que vamos para la clínica”, cuenta Pipe Bueno.

“Cuando uno menos lo espera, llega así, yo estaba en mi casa tranquila y dije, no, hoy no es”, cuenta Luisa Fernanda W quien ya con la bata puesta estaba esperando que se iniciara el procedimiento para recibir a Domenic. “Sin querer queriendo, pero queriéndolo mucho”, añadió Pipe Bueno.

Momentos después, la influenciadora mostró cómo fue el nacimiento de Domenic. Médicos, enfermeras, Luisa y Pipe estuvieron dentro de la sala para ver por primera vez a su hijo que llegó a las 37 semanas de gestación.

¿Cuándo nació Máximo, el primer hijo de Luisa Fernanda W?

Máximo nació el 28 de octubre de 2020, época en la que la influenciadora y el cantante de música popular se fueron a vivir juntos debido a la pandemia. Dos años después nació Domenic, el segundo hijo de la pareja.

Según cuenta Luisa Fernanda W, Máximo recibió de forma muy amorosa a su hermano menor, a quien saludo con un tierno “hola, bebé”, cuando Luisa se lo presentó mientras lo tenía en brazos. “Realmente es una experiencia muy bonita tener a Domenic con nosotros, Máximo lo recibió súper bien”, contó la influenciadora.