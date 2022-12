Viña Machado, una mujer con estilo

La modelo, mamá y actriz Viña Machado es embajadora de la marca Sketchers. Foto: Cortesía

Las fiestas de diciembre ya están a la vuelta de la esquina y con ellas llega la elección de los outfits que se lucirán en diferentes celebraciones; en algunas ocasiones, los looks de moda se complican al momento de completarlas con el calzado, pero eso ya se acabó, porque Skechers tiene las mejores opciones para lograr un outfit que esté en tendencia con un sello muy personal.

Los nuevos looks de fin de año llegan a otro nivel con propuestas muy “cool” a la hora de vestir, en donde los tenis son los grandes protagonistas de la temporada con diseños, texturas, colores impactantes y con la tecnología que solo Skechers sabe brindar.

Los nuevos códigos que presenta Skechers para este fin de año permiten apreciar esa evolución de los tenis deportivos y elevarlos a la moda urbana, manteniendo el ADN de la marca, con nuevas propuestas para ofrecer productos únicos y versátiles convirtiéndose en los “must have”, para diferentes climas, ciudades y actividades.

Viña Machado, embajadora de la marca, habló con El Espectador sobre estas nuevas tendencias.

¿Hace cuánto vive en Bogotá y por qué se radico en la capital?

Uy, yo vivo en Bogotá desde el año 2002 y me radiqué aquí porque acá encontré el trabajo.

¿A que edad ingreso al mundo del modelaje y cómo llega su vida, cómo fueron esas primeras pasarelas?

Empecé a modelar a es de los 13 años en Santa Marta, luego empecé a tomar clases de pasarela y poco a poco me fueron conociendo e inicie en varios eventos locales de moda hasta que a los 17 años me gane un concurso a nivel nacional de modelaje.

De sus días sobre la pasarela, ¿qué es lo que más recuerda?

A todas mis amigas, pasábamos muy bueno.

¿Cómo fue su primera experiencia como actriz?, cuéntenos una anécdota.

Como actriz en una novela y fue muy duro para mi, era muy inexperta en el tema, desconocía el mundo de la actuación, no sabia nada de nada y no me sentía apadrinada o respaldada, fue muy traumático ese momento para mi y por eso renuncie a esa primera novela, luego decidí que si quería ser actriz lo tenía que hacer en serio y prepararme, estudiar, conocer y ha sido un trabajo de mucha disciplina, constancia, de mucho amor, respeto y vocación por esto que me gusta tanto, pienso que cada día trae su afán en este oficio.

¿Quién es su inspiración?

A mi me inspira la vida misma, el levantarse todos los días, la vida en sí es una fuente de inspiración.

¿A qué edad fue mamá y cómo fue esa etapa en su vida?

A una edad hermosa, cuando lo decidí, yo tenía 36 años cuando nació León, fue maravilloso, yo creo que toda esta etapa de maternidad en solitario ha sido sin igual y la mejor experiencia en toda mi vida.

¿Celebran en familia la navidad? ¿cómo?

Siempre en familia, no hacemos nada especial solo estar juntos en familia, en la casa, cenando.

¿Qué es lo que más disfruta de ser mamá y qué consejo le puede dar a todas las madres que la admiran?

Los retos que trae la maternidad, el ser mamá. A veces uno cree que un día no va a acabar, pero a veces puede ser un día muy largo y un año muy corto, cuando te das cuenta han crecido, yo ahora miro a León en un mini él, no puedo creer que este tan grande, lo veo y digo a qué hora se creció tanto, hay que disfrutar cada momento y todo pasa.

¿Cuál es ese plan que siempre hacen en casa para final de año?

El plan siempre es comer, música, a mi me gusta hacer una carta de año viejo, quemarla, comer uvas, brindar, abrazar, agradecer, yo amo las lentejas en el bolsillo, le tengo un agüero a las lentejas.

¿Qué incluye en su armario y cómo define su estilo, por qué fue escogida como embajadora de Skechers?

En mi armario siempre hay blazers, hay chaquetas, y camisetas básicas, negras, blancas y grises, me defino como una mujer que le gusta estar cómoda al vestir, me gusta la moda por todos los años que trabaje para ella pero me gusta mezclar sintiéndome no pesada, esta fue una de las razonas por las que Skechers me eligió porque a cualquier hora del día ando en unos buenos tenis, los convino perfecto y me dan mucha versatilidad.

¿Qué prenda del outfit considera se puede usar a cualquier edad?

Lo que uno quiera, no creo que de acuerdo a la edad exista un parámetro para vestirse, hoy en día las mujeres mayores lucen unos Skechers divinos con trajes formales y se ven divinas, creo que mi prenda favorita son los tenis, una mini falda con tenis me hace sentir bella, cómoda, segura, creo que tenemos que eliminar ese concepto de la edad, ponte tenis y siéntete segura.

¿Qué le deja este 2022?

Me deja un año precioso, hicimos unos viajes divinos con León, salió Leandro Díaz, hice una película, creo que fue un gran año.

¿Cuál es su deseo para el 2023?

Bienestar para mi familia, para los míos, que mi trabajo trascienda, pero sobre todo tener salud.

¿Piensa salir de vacaciones? A dónde le gustaría...

Siempre Santa Marta, Santa Marta y Santa Marta.