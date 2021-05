Viola Davis: “Me solidarizo con ustedes, colombianos”

A través de redes sociales, la actriz estadounidense, conocida por sus actuaciones en producciones como “How to Get Away with Murder” y “Suicide Squad”, compartió una serie de imágenes que explican lo que está pasando en el país.

La actriz estadounidense se suma a la larga lista de artistas internacionales que se han pronunciado sobre el Paro Nacional. A través de su cuenta oficial de Twitter, compartió una serie de imágenes que explican, en inglés, las razones por las cuáles se están llevando a cabo las manifestaciones, que hoy cumplen su noveno día consecutivo.

Las imágenes explican el descontento de los colombianos por la Reforma Tributaria y la represión por parte del Gobierno y las fuerzas policiales, hechos que han sido fuertemente criticados nacional e internacionalmente por diferentes personalidades, incluyendo a Residente, Rubén Blades, Fito Páez y Demi Lovato, entre otros.

Además, en la publicación, Davis compartió otra imagen que habla específicamente de cómo las personas en otros países pueden ayudar amplificando las voces de los colombianos y compartiendo el post en las redes sociales de quienes lo vean con los hashtags #SOSColombia y #NoALaReformaTributaria

Democracy is a fight!! Me solidarizó con ustedes Colombianos!!! 🇨🇴👊🏿👊🏿👊🏿💛💛💛https://t.co/b1MbLvY6Qh pic.twitter.com/zjsqRj6P8F — Viola Davis (@violadavis) May 6, 2021

“La democracia es una batalla. Me solidarizo con ustedes, colombianos”, escribió la actriz en la publicación, que ha sido compartida por más de 6.000 personas.

Davis también compartió la publicación en su cuenta oficial de Instagram y ya tiene más de 55.000 likes. “La semana pasada los colombianos entraron en paro nacional en contra de la reforma tributaria propuesta por el presidente Iván Duque Márquez. Aunque Duque retiró la propuesta, las protestas masivas han continuado por la desigualdad económica, el crecimiento de la pobreza y la represión del Gobierno”, escribió la actriz en Instagram.

No está demás recordar que Viola Davis fue ganadora del Óscar como mejor actriz de reparto por su papel en “Fences” y ganó dos premios Tony, uno de ellos gracias a su actuación en esta obra. Además, ha participado en producciones como “How to Get Away with Murder”, la nominada al Óscar “The Help” y la película den universo DC “Suicide Squad”.

El papel de los artistas nacionales e internacionales en la difusión de información sobre el Paro Nacional ha sido fundamental en esta jornada de protestas, que este jueves cumplen su noveno día consecutivo.