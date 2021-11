Wenzel Bilger: “Este es un momento crucial para las artes del movimiento”

Del 2 al 6 de noviembre, más de 35 artistas y profesionales de la danza contemporánea, el performance, las artes vivas y las artes de acción, entre otras artes del movimiento de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, se reunirán de manera presencial en Bogotá durante el Encuentro de Prácticas Expandidas del Movimiento en Suramérica ‘Cuerpo Etc’. El director del Goethe-Institut de la sede en Bogotá, Wenzel Bilger, entidad lidera este proyecto regional, cuenta los detalles de lo que será este encuentro que contará con una programación de eventos artísticos gratuitos por streaming.

1. ¿Cuál es el propósito principal de crear y llevar a cabo el Encuentro Cuerpo Etc.?

En este encuentro explorarán cuestiones, ideas y reflexiones sobre el cuerpo, la memoria, el archivo, el contexto de la pandemia y el futuro de la práctica artística del movimiento como la danza contemporánea, el performance, las artes vivas, las artes de acción, etc. Queremos ofrecerles a todos los invitados de Cuerpo Etc. un espacio libre para compartir, para que puedan crear intercambios, redes y proyectos conjuntos, aprender unos de otros y trabajar juntos, pues hay pocas oportunidades para que los artistas de Suramérica se relacionen entre sí y con el tiempo suficiente. Esta iniciativa es posible gracias a la coordinación con la Red de Artes Vivas de Colombia y con el apoyo del Ministerio de Cultura de Colombia y Espacio Odeón.

2. ¿Cuál es la importancia de propiciar que el sector de las artes en movimiento reflexione frente al cuerpo en tiempos de pandemia?

La idea del encuentro surgió mucho antes de la pandemia. Luego, con la llegada de la pandemia, tuvimos que posponerlo varias veces. Al mismo tiempo, han surgido cuestiones completamente nuevas: por un lado, diferentes crisis se han intensificado, por otro lado, el virus dio un vuelco a toda la humanidad frente a la cuestión del cuerpo y lo que es el contacto físico y ahora tenemos que generar nuevas formas de relacionarnos; en este sentido, para los artistas cobra un significado aún mayor, especialmente los que trabajan con sus cuerpos y con otros cuerpos, que en su mayoría necesitan un público para su práctica. Todos nosotros, artistas o no, volvemos a acercarnos lenta y cautelosamente, y este es un momento crucial para las artes del movimiento y del cuerpo en el mundo.

3. ¿Qué tipo de perfiles hay dentro de los invitados y por qué incluir artistas de Estados Unidos y Europa?

Los artistas tienen perfiles muy diversos, algunos son también curadores o activistas, o todo a la vez. En Cuerpo Etc encontramos bailarines, coreógrafos, productores, performers, directores, programadores de festivales, gestores, investigadores y dramaturgos provenientes de 14 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Portugal, Uruguay, Venezuela y, también, Estados Unidos, Inglaterra y Alemania. Para nosotros era importante organizar un encuentro para artistas de América Latina y darles este espacio porque esto ocurre en muy contadas oportunidades. A pesar de las diferencias entre países, los artistas de este lado del mundo trabajan cuestiones y problemas específicos e incluso tienen una perspectiva desde el “Sur”. Los pocos artistas que vienen de Europa o de Estados Unidos son en su mayoría también originarios de América Latina, pero no todos. Como institución, el Goethe-Institut promueve el intercambio internacional y estoy convencido de que más perspectivas contribuyen a un intercambio fructífero. Y todas las partes siempre pueden aprender unas de otras.

4. ¿Qué actividades destaca de la programación que se tiene prevista?

Cuerpo etc. es un encuentro para los actores de la región suramericana de danza, performance y artes vivas, entre otros. Debido a la situación pandémica, el encuentro presencial que se va a llevar a cabo del 2 al 6 de noviembre en Bogotá será la continuación de un intercambio y proceso virtual entre los participantes, que empezó originalmente en noviembre de 2020. El programa se compone de rituales colectivos, prácticas compartidas, talleres, laboratorios, recorridos performativos, performances, excursiones, etc. que se desarrollarán en la Estación de la Sabana de Bogotá, principalmente, pero también estaremos presentes en el Centro Histórico, la localidad de Teusaquillo, el municipio de Engativá y el tren de la Sabana y su destino Zipaquirá. Para dar algunos ejemplos, el 4 de noviembre se realizará ‘Cancha – Paredão’ de Brasil, un performance inspirado en la fiesta del paredão que surge en 1940 como herencia de la cultura africana en la diáspora para reflexionar sobre los muros que construyen al racismo. Y, por otro lado, y como cierre del Encuentro, está ‘Memoria de sal’, un recorrido performático, que se hará el 5 de noviembre, sobre el tren-cuerpo-escritura y que dará lugar al paisaje, al lenguaje, a la relación con los viajeros y a la presencia fantasmagórica de la máquina-tren y su simbolismo para Colombia.

5. ¿Cuáles son los temas o realidades que nos unen como Suramérica y que serán tratados en el Encuentro?

Suramérica es nuestro punto de unión y encuentro. Los contextos locales del continente comparten cuestiones poscoloniales, amenazas climáticas, desigualdades sociales y discriminación étnica, así como historias de guerra, violencia y resiliencia, que configuran los respectivos horizontes de los artistas y, con ello, sus prácticas artísticas y estéticas, sus lenguajes y materiales de movimiento. Por eso, dentro del Encuentro se tratarán temas coyunturales como el activismo, la dimensión política y lo que pasa con el cuerpo cuando sale a la calle, así como las resistencias y el tema de género, y el cuerpo en los contextos de violencia, la cual es determinante en los países de América Latina; además, se tratarán las prácticas alrededor del cuidado del cuerpo y la salud, uno de los aspectos que más está despertando interés en las artes del movimiento actualmente; la relación del cuerpo con la naturaleza, la ciudad y sus formas de movimiento, restricción y expresión, y la valorización y resignificación del conocimiento propio o ancestral.

6. ¿Cómo el público general podrá asistir a este Encuentro?

Este Encuentro contará con una programación de eventos artísticos diarios que serán transmitidos por streaming, a través del canal de YouTube del Goethe-Institut Kolumbien. En nuestras redes sociales en Facebook e Instagram @gibogota pueden conocer la programación diaria de streamings y para consultar más información sobre Cuerpo Etc. pueden ingresar al micrositio web www.goethe.de/colombia/cuerpoetc .

7. ¿Cómo ve el panorama de las artes del movimiento de Suramérica en el contexto de la pandemia?

Creo que los retos y problemas que tiene la danza experimental en Suramérica no han hecho más que agravarse con la pandemia. La danza desempeña un papel importante en el continente, en varios contextos, especialmente la danza popular, por supuesto. Hay un potencial creativo increíble y muchos artistas que quieren trabajar más allá de su escena y deberían hacerlo. Pero la situación económica para ellos suele ser muy difícil, pues apenas hay estructuras de financiación. Todas las sociedades necesitan las artes, y para que las artes crezcan y se desarrollen, necesitamos este tipo de intercambio.

8. Teniendo en cuenta el contexto actual, ¿qué lugar cree que tiene hoy el público en las artes en movimiento?

Sin público no hay arte, sin espectador no hay obra. Espero que pronto volvamos a tener auditorios llenos y personas sentadas frente a los escenarios para disfrutar danza, teatro, y otras formas de artes vivas. Eso es lo que hacen muchos teatros grandes y pequeños aquí en Colombia, y lo celebro. Pero los artistas también necesitan disponer de espacios en los que puedan trabajar solos y entre ellos, en su práctica, en sus preguntas, sin presión económica y sin tener que asegurar al final un gran espectáculo para el público. Este es el espacio que queremos ofrecer con Cuerpo etc.

9. ¿Qué motivación tiene el Goethe-Institut para apostarle a este tipo de espacios para las artes del movimiento que van más allá de las plataformas de festivales y espectáculos?

Estamos encantados de ayudar a nuestros socios a traer importantes producciones alemanas a Colombia, producciones que agraden al público y que al mismo tiempo lo desafíen. Pero una parte importante de nuestra misión es la cooperación cultural internacional, y la cooperación necesita espacio y tiempo. Este tipo de encuentros suelen caracterizarse por una sostenibilidad que nunca puede tener una gira de un ensamble, por ejemplo. Si con esta reunión conseguimos estimular a unos pocos artistas para que se escuchen, trabajen juntos y quizás den inicio a colaboraciones concretas, entonces sería maravilloso. Además, aunque los artistas y profesionales de las artes del movimiento cuentan con algunos espacios y plataformas de expresión, la construcción de discursos, críticas e intercambios estéticos-intelectuales son escasos; por eso, Cuerpo Etc busca dar visibilidad y relevancia a nuevos lenguajes y generar conciencia en la creación de iniciativas a mediano y largo plazo que permitan la continuidad del sector de las artes del movimiento y el desarrollo fértil de su expresión artística.

10. ¿Qué tipo de iniciativas del Goethe-Institut preceden y alimentan el Encuentro Etc.?

En los últimos años, el Goethe-Institut ha establecido y puesto en marcha plataformas regionales como Movimiento/Sur, Experimenta/Sur, Panorama/Sur, Veículo/Sur, en cooperación con socios locales y alemanes. En Colombia, específicamente, empezamos a preparar el terreno con un salón local en Bogotá a finales de 2018. Este fue un espacio de diálogo, donde artistas colombianos compartieron sus experiencias y prácticas artísticas. Fue organizado por la coreógrafa y bailarina Meg Stuart, y parte de su equipo conformado por Moriah Evans y Varinia Canto Vila, junto con el Goethe-Institut y la artista colombiana María José Arjona. Ese salón sirvió de antesala para el Congreso de Danza en Dresde de 2019. Muchos artistas están de vuelta y estas relaciones a largo plazo son importantes para nosotros.

11. ¿De qué manera el Goethe-Institut continuará trabajando para fortalecer el sector de las artes del movimiento de la región?

Tenemos muchas y buenas relaciones con instituciones, con iniciativas pero también con artistas individuales con los que trabajamos una y otra vez y que ya son “parte de la familia”. Nuestro abanico de trabajo es amplio, pero para nosotros es especialmente importante crear momentos y espacios en los que puedan surgir cosas nuevas. Esto sucede a menudo entre artistas de diferentes orígenes. Con nuestros socios locales, seguiremos trayendo a Colombia artistas de Alemania, Europa, de otros países de Suramérica o de África, por ejemplo, y crearemos ocasiones de colaboración e intercambio fructífero.