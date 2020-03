Woody Allen sueña con retomar el contacto con su hija Dylan

BANG Showbiz

El director y actor de cine dio a conocer esta información en sus polémicas memorias, "Apropos of Nothing", publicadas el pasado lunes por Arcade Publishing.

Las controvertidas memorias de Woody Allen, Apropos of Nothing, fueron publicadas finalmente a través de Arcade Publishing, una editorial diferente a la que estaba previsto en un primer momento, ya que la compañía Hachette acabó renunciando a los derechos del libro tras las presiones recibidas por parte de sus propios empleados y del público en general. (Puede leer: La muy personal autobiografía de Woody Allen saldrá a la luz en abril).



Este relato sobre la trayectoria profesional y personal del cineasta no evita abordar uno de los episodios más controvertidos de su vida: las acusaciones de abusos sexuales que ha realizado en su contra su hija Dylan, citando unos hechos concretos que habrían ocurrido cuando ella tenía siete años. (Contexto Hollywood por fin pone atención a escándalos sexuales de Woody Allen).



Aunque las investigaciones policiales llevadas a cabo en la década de los 90 determinaron que no existían pruebas suficientes de que esa agresión hubiera tenido lugar, el relato de Dylan -ahora una mujer adulta- volvió a ganar notoriedad hace un par de años en el marco de los movimientos #MeToo y 'Time's Up' y, en la práctica, ha acabado con la carrera de su padre. (Archivo: Dylan Farrow insiste en los abusos sexuales de Woody Allen).



El director de cine adoptó a Dylan y a su hermano Moses junto a su entonces pareja y colaboradora habitual Mia Farrow, con quien tuvo también un hijo biológico, el famoso periodista Ronan Farrow; antes de que su relación sentimental llegara a su fin cuando la actriz descubrió que Allen había iniciado un romance paralelo con Soon-Yi Previn, una de sus tres hijas adoptivas con su exmarido André Previn.

A pesar de todo lo que ha ocurrido en las últimas décadas, marcadas por cruces de reproches entre los miembros de esa antigua familia -Moses, por ejemplo, siempre ha defendido la inocencia de su padre y Ronan apoya a su hermana incondicionalmente-, Woody Allen desveló en sus memorias que estaría encantado de retomar su relación con Dylan en el momento en que ella decidiera ponerse en contacto con él.

"Lo más triste de todo esto es que se me arrebató la oportunidad de criar a Dylan. Me habría encantado mostrarle Manhattan y compartir con ella las bondades de París y Roma", afirma en el libro.

"A día de hoy, tanto Soon-Yi (su actual esposa y hermana por parte de madre de Dylan) como yo la recibiríamos con los brazos abiertos si alguna vez quisiera ponerse en contacto con nosotros, al igual que hizo Moses, pero por ahora eso parece un sueño imposible”, añade el director en sus memorias.

Allen también hace referencia directa a la jornada de agosto de 1992 durante la que Dylan y Mia Farrow aseguran que tuvo lugar la supuesta agresión sexual en una casa de Connecticut, para afirmar que no se comportó de manera "inapropiada" con Dylan y, aunque reconoce que en un momento dado colocó la cabeza en el regazo de la niña, también sostiene que una habitación llena de gente podría corroborar su versión de los hechos.

"Jamás le puse un dedo encima, jamás le hice nada que pudiera ser malinterpretado como abusos. Fue una mentira, de principio a fin", lamenta Allen.

Dylan, por su parte, reaccionó hace semanas a la inminente publicación del libro de su padre afirmando que nadie se había puesto en contacto con ella para corroborar la información que se recoge en sus páginas y compararla con su historia.