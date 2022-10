“Ya es tiempo de parar”: exnovia de Camilo habla sobre su relación con el artista

La exnovia de Camilo tiene dos hijas con su pareja, con la que llevan más de cinco años juntos. Foto: Instagram

Camilo Echeverry y su esposa Evaluna Montaner son una de las parejas más conocidas a nivel internacional gracias a su música, su vida y su amor, que desde sus inicios ha sido una relación que muchos de sus seguidores admiran.

El cantante colombiano y la actriz y también cantante venezolana están juntos desde el 2015, pero su historia de amor empezó mucho antes cuando se conocieron durante las grabaciones de un comercial de champú que Camilo estaba haciendo en Colombia.

Desde que se oficializó su romance, Camilo y Evaluna han sido inseparables, sin embargo, hasta el día de hoy algunos usuarios de internet todavía recuerdan a la exnovia de Camilo, porque a pesar de que estuvo junto a él hace casi una década, la joven tiene un parecido con su actual esposa y mamá de Índigo.

¿Quién es la exnovia de Camilo?

Gabriela Andrade tiene 28 años y es mamá de dos niñas, fruto de la relación de 5 años con su esposo Nicolás Jiménez García. Andrade y Camilo estuvieron juntos entre el 2013 y 2014. Un año después, Camilo empezó su relación con Evaluna Montaner.

A pesar de que su relación acabó, la joven todavía mantiene las fotos de su expareja en redes sociales, detalle que a muchos usuarios de internet llama su atención debido al tiempo que ha pasado desde que no están juntos. Este hecho tiene opiniones encontradas debido a que el uso de plataformas como Instagram, Facebook o Twitter debe estar solo en manos de los propietarios de las cuentas, por lo que cada usuario puede decidir qué tipo de contenido subir.

De hecho, hay otras celebridades que mantienen las fotos de sus exparejas. Karol G es una de ellas. Inicialmente, los usuarios pensaron que había borrados las fotos junto a Anuel AA, pero hace pocas semanas las volvió a tener en su feed.

Sobre las preguntas de las personas con relación a este tema, Gabriela Andrade en mayo de 2022 publicó en sus historias de Instagram la razón por la que no había bajado las fotos. “No borro mis fotos con Camilo porque no borro mis fotos con nadie, menos si fueron parte importante de mi vida, porque borrar fotos no hace que borren los momentos vividos”, afirmó Andrade.

¿Qué piensa Gabriela sobre la hija de Camilo y Evaluna?

La joven colombiana también respondió, en febrero de 2022, a la pregunta de uno de sus seguidores: “¿Qué sientes al saber que Camilo y Evaluna serán papás?”, preguntó un usuario, a lo que Andrade contestó, “¿qué siento yo? Felicidad por ellos y por cualquiera que traiga un hijo deseado a este mundo. ¿Qué van a sentir ellos? La plenitud y el amor más grande de este mundo”.

Exnovia de Camilo deja contundente mensaje a sus seguidores

Ahora, después de que la comparación entre Evaluna y Gabriela se hiciera más frecuente en redes sociales, la exnovia de Camilo se pronunció sobre lo que estaba pasando. “Creo que ya es tiempo de parar eso, creo que ya todos se dieron cuenta de que yo tengo mi vida, él tiene su vida, todo el mundo tiene un pasado, todo mundo tiene una historia”, afirmó en sus historias de Instagram

Y además, hizo una invitación a las personas que la siguen en redes sociales afirmando que si la seguían por Camilo ya era el momento de irse, “porque hoy en día no hay nada de eso”.

“Los invito a que si se quedan se queden por mí, por lo que yo soy, por lo que yo muestro, esto lo digo porque todavía hay mucha gente preguntándome por Camilo, entonces creo que es momento ya de pasar la página”, concluyó Andrade.