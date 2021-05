Yanetsis, la brújula vocal de los artistas

Tener cuidado de la voz no es una cuestión solo para músicos. Así lo explica la colombo-cubana experta y coach vocal, quien lleva más de 20 años de experiencia trabajando con artistas y en programas como “A otro nivel” y “La Voz”.

¿Cómo cuidar la voz en estos tiempos de pandemia?

El cuidado de la voz no es tan difícil como muchos otros piensan, es tener conciencia de estar pendiente de los detalles. Por ejemplo, la fatiga vocal viene porque con el tapabocas intentamos hablar en un tono más alto del que normalmente lo hacemos. Entonces aumentar la intensidad genera esa fatiga. Lo que recomiendo es tratar de no subir demasiado el volumen, ni la intensidad, porque el tapabocas no podemos dejar de usarlo y creo que nos va a acompañar por un largo tiempo. Tenemos que aprender a quererlo y a usarlo, tal vez gesticulando un poco más, pero no gritar, ahí vienen los problemas con nuestra voz.

¿Cómo es el proceso con los cantantes y demás artistas que viven de su voz?

Es un trabajo increíble, pero de mucha responsabilidad. Es darle las herramientas que he conocido a través del tiempo y del estudio. También es respetar la individualidad. Los artistas son muy disciplinados, siempre le digo a los cantantes que hay que conocer el instrumento, cada voz es como una huella digital. Debemos saber qué es lo que me funciona a mí y qué es lo que no pero también que que me da un sello Ahí es donde un artista se hace único en su sello y cuando se respeta lo que es.

Hablemos de sus inicios, desde los 9 años sabía que quería ser coach vocal, ¿cómo sintió ese llamado?

Desde muy pequeña sentí pasión por la música, también soy cantante y oboísta. En Cuba tuve la oportunidad de trabajar, cuando era pequeña, en un programa que era de 10 a 12 y se llamaba “Entra” y desde entonces todo este mundo me ha perseguido. Poco a poco vas avanzando en el camino vas descubriendo la pasión por enseñar a otros y de ahí parte el descubrir el coach vocal. Para mí ha sido un regalo el poder ayudar a otros; además va muy ligado también a mí como cantante.

¿Qué la hizo llegar a Colombia y quedarse?

Yo llegué a Colombia a trabajar ya hace algunos años y aquí se me han abierto muchas puertas, las puertas de los corazones de los colombianos. He recibido mucha calidez y cariño. Ya me nacionalicé soy colombo- cubana y considero que este país siempre le ha demostrado un gran respeto a los músicos cubanos. A nivel individual empecé este proyecto con Caracol Televisión en programas como “La pista”, “Tu cara me suena”, “La voz”, “A otro nivel”, “Yo me llamo” o “La Voz Kids”. Han sido muchas oportunidades, ahorita en “Canta conmigo” tuve la oportunidad de ser jurado en Brasil. Una cosa lleva la otra y ya estoy viviendo en Colombia con mi familia.

¿Cómo ha vivido los procesos de guía en programas como “A otro nivel” o “La Voz”?

Esas son unas grandes experiencias, de las cuales uno también aprende mucho. Todos los cantantes que he tenido la oportunidad de trabajar he logrado aprender de cada uno. Cada cantante es un mundo.El pintor regala sus emociones a través de lo que hace y ya son muchos mundos que he tenido la oportunidad de conocer, de guiar, de apoyar en momentos que sean duros competitivamente y también dándoles la seguridad para que potencialicen esos talentos maravillosos que tienen y que los ha hecho llegar a lugares tan importantes como “A otro nivel” y “La Voz”.

¿Qué es lo más difícil de cuidar la voz?

La voz va muy ligada a lo emocional, porque ese instrumento vibra de acuerdo a lo que sientes, a lo que piensas. Dependiendo de cómo están nuestras emociones también reacciona nuestro instrumento. No es que haya una voz que tienda más a esto o lo otro, sino que todas corren el riesgo si no se cuidan. El canto es muy bonito, porque cuando tomas conciencia del cuidado de tu voz aprendes a conocerte y a cómo controlarte. Es necesario ese autoconocimiento para cuidarse uno mismo y posteriormente cuidar la voz. La ansiedad, hablar demasiado duro, hablar mucho por teléfono, es decir nada es malo, lo malo es el exceso. Todo en su justa medida hace que haya ese equilibrio y que tu voz siempre esté sana.

¿Qué pasa cuándo a nivel emocional no se da un equilibrio?

Somos humanos y en momentos difíciles como éste no es fácil siempre mantener el equilibrio. Ahí es donde entramos los profesionales para dar consejos, guiarte o jalar orejas cuando sea necesario.