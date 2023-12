Yeison Jiménez dio regalo de Navidad de más de 200 millones a uno de sus empleados

Se trata de una camioneta Toyota Hilux modelo 2020 color negro. Foto: Yeison Jiménez vía Instagram

Como es usual en la actualidad, los artistas comparten detalles de su vida privada en redes sociales para hacer sentir más cercanos a sus seguidores. Recientemente, Yeison Jiménez, el cantante de música popular, deslumbró a sus fanáticos con un nuevo video en el que le regala a uno de sus trabajadores un millonario regalo.

“Hay una persona muy importante que trabaja conmigo hace muchos años, y le tenemos una sorpresa, pero él no sabe”, empieza diciendo. La sorpresa es una camioneta de la marca Toyota, específicamente una modelo Hilux del año 2020 de color negro. Según informan los portales de venta y compra de este automóvil, el precio puede oscilar entre los 190 a 220 millones de pesos, dependiendo el kilometraje y otras especificaciones.

La sorpresa de Fabián, el trabajador de Jiménez, es tal, que ante la muestra de la camioneta con un moño y la felicitación del cantante deseándole feliz navidad, responde “¿es en serio?”, incrédulo. No es hasta que su jefe le confirma la veracidad del regalo que se funden en un abrazo.

Reacciones al regalo de Yeison Jiménez

El vídeo no pasó desapercibido por los internautas que fueron testigos del emotivo momento. Los comentarios no tardaron en llegar. Según Jiménez, se trató de un detalle que quería brindarle a Fabián por su perseverancia con él y por la gestión de sus negocios. “¡Con los míos siempre! ¡FELIZ NAVIDAD FABIÁN, un hombre que me ha ayudado mucho en las empresas!”, se lee en la descripción de la publicación.

“En la empresa donde trabajo ni las gracias nos dan afortunado ese hombre”, “se le arregló la navidad, qué belleza de camioneta, se ve que tienen una confianza de años”,”severo papi. Eso es ser agradecido y humilde. Reconocer la lealtad es de grandes“, son algunos de los comentarios que generaron el video.

Fabián también se mostró conmovido con el regalo y entre miradas a su jefe y a la camioneta le da las gracias en reiteradas ocasiones. Incluso, como muestra de agradecimiento no solo a Jiménez, sino a Dios, el hombre se persigna al momento de subirse por primera vez a la Toyota.