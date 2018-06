Yina Calderón asegura que le inyectaron biopolímeros sin su consentimiento

Con información de La Red / Caracol Televisión

Yina Calderón, exparticipante del reality "Protagonistas de novela", vive un difícil momento ya que su salud estuvo en peligro por un procedimiento estético que se realizó hace unos años, una situación que expresa públicamente para que otras personas no pasen por la misma tragedia. (Archivo Las mujeres que se atrevieron a mostrar sus cicatrices por cirugías plásticas mal hechas).

Según contó al programa La Red, luego de haberse sometido a una liposucción decidió hacerse un retoque en su cola.

"Yo me sometí a una primera ‘lipo’, me fue muy bien, no tuve ningún problema. La cirujana en ese momento me dijo que me iba a poner vitamina C, que era mejor esperar para poner las prótesis porque era muy dolorosa la recuperación, y me inyectó vitamina C para que los glúteos se vieran más voluptuosos", contó al programa de Caracol Televisión. (Ver: Famosas víctimas de los biopolímeros).

La joven asegura que pasaron los años y no tuvo ningún problema de salud hasta que hace un año "había sentido una bola y había visitado a otro cirujano porque el mío estaba en Brasil. El cirujano, de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, donde yo fui, me dijo 'Yina, no, como tu mantienes estresada, esa bola puede ser causada por el estrés'".

A principio de este mes Yina Calderón se sintió bastante enferma luego de subir a Monserrate. Tuvo tos, fiebre y sintió que la bola estaba más grande y no podía ni caminar. El cirujano la citó en un hotel spa, ya que la clínica en la que atiende estaba cerrada por ser fin de semana, y allí le extrajo sangre y aceite de los glúteos. En ese momento, asegura ella, se enteró que tenía biopolímeros.

Calderón no podía creer lo que le dijo su médico, pues hace años ella misma se inyectó biopolímeros en el mentón, una experiencia que no resultó nada agradable, por lo que tomó la determinación de no "dejarme inyectar nada". (Le puede interesar: Lorena Beltrán y la cirugía estética mal hecha).

Sin embargo, la joven asegura que hace tres años, sin su consentimiento, le inyectaron biopolímeros en vez de vitamina C. Esta sustancia se fue esparciendo por su glúteo derecho y espalda.

Yina Calderón, quien reconoce que le gusta y está acostumbra a "mostrar mi cola", asegura que vive una situación muy triste, pues además de sufrir consecuencias físicas, sufre emocionalmente.

"Estoy muy mal, para que ni siquiera vaya a la empresa (…) Dejé de ir a Medellín a terminar el video de mi canción, y lo más chistoso es que grabamos la mitad y en ese momento tenía mi cola".

"Cuando me desperté (de la intervención quirúrgica) fue terrible porque no me podía mover, ya no tenía mi colita (…) No es fácil, ni siquiera es el dolor físico".

En la entrevista con La Red, Calderón asegura que cuando se recupere se podrá prótesis "porque por el momento no voy a usar jeans, no creo que vuelva a subir (a redes sociales) una foto en tanga, no creo que me vuelva a poner un bikini".

Sobre la cirujana que supuestamente le inyectó vitamina C, Yina Calderón comenta que antes de hacer un escándalo público le gustaría hablar personalmente con ella.