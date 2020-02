En el Ástor Plaza, en Bogotá

“Yo me llamo” llega al teatro

A partir de hoy, los mejores imitadores de Yo me llamo, el programa de Caracol Televisión, llegarán al teatro Ástor Plaza, en Bogotá.

Shakira (primera temporada), Rafael Orozco (primera temporada), Juan Gabriel (quinta temporada), Nicky Jam (ganador de la quinta temporada), Jessi Uribe (sexta temporada), entre otros, llevarán la magia de la televisión al teatro para que el público vea en directo a los imitadores de sus artistas favoritos. O tal vez, a los verdaderos.

De acuerdo con Laura Padilla, quien interpreta a Shakira, esta nueva propuesta es una forma de que las personas vean que ellos no solo se quedaron en la última función, sino que a raíz de eso han ido perfeccionando al personaje.

“Será lo mismo, pero ahora será en vivo. La gente puede tener a sus artistas favoritos, o al doble de su artista favorito, más cerca. Si lo seguían y se erizaban viendo la televisión, imagínese ya verlo de frente. Se va a tratar de un show de entretenimiento 100 %, donde vamos a entregarlo todo”, afirmó la imitadora de la barranquillera.

Sin embargo, esto no quiere decir que la puesta en escena teatral será la misma que en televisión. ¿La razón? En esta ocasión las personas verán la evolución que el personaje tuvo durante todo este tiempo.

“La idea también es traer cosas nuevas, porque hay canciones que no hicimos en ese momento y que los artistas ya han posicionado, son temas que vamos a retomar. Lo que queremos es que la gente sepa que no solamente puede ver Yo me llamo en televisión, sino que puede comprar una boleta e ir al teatro para estar más cerca”, explicó Diego Alexánder Usuga, el joven que interpreta a Jessi Uribe.

Evolución artística

Además de interpretar los éxitos de sus artistas favoritos, los participantes narrarán el cambio que les generó entrar a Yo me llamo.

En la primera temporada, que se transmitió en 2011, estuvieron presentes Shakira y Rafael Orozco. Los dos aseguran que después del programa sus vidas no volvieron a ser las mismas.

En el caso del imitador de Rafael Orozco, Jorge Martínez, pasó de tocar en eventos locales a realizar giras internacionales en países como Canadá, Cuba, Aruba, Panamá y Estados Unidos.

“Es la experiencia más bonita que he tenido en mi vida, porque ya no solo me conocen las personas de mi pueblo, sino que soy alguien a nivel internacional”, expresó Martínez.

Yo me llamo siguió creciendo y a medida que avanzaba nuevos talentos salieron al aire. Este fue el caso de Juan Gabriel y Jessi Uribe, quienes después de salir iniciaron una carrera. David Alcina, el ganador de la quinta temporada e intérprete de uno de los ídolos más importantes del género urbano, ha tenido la oportunidad de abrir el concierto de varios artistas, entre ellos Daddy Yankee.

“La vida me cambió mucho. Antes cantaba y cuando iba a cobrar no me pagaban nada. Pienso que el programa es la oportunidad para que muchos, aparte de imitar, puedan realizar sus proyectos personales. He estado grabando en compañía de grandes amigos en Medellín, que son unos duros en el tema del género urbano, y he avanzado bastante”, dijo Alcina, quien a su vez reconoce que no puede dejar de lado a su personaje porque lo siguen pidiendo.

Este ha sido el mismo proceso de Christian Bernal (Juan Gabriel).

“Vengo de una cuna de músicos, crecí escuchando a Juan Gabriel y nunca creí que podría interpretarlo, pero lo logré”, afirmó Bernal, quien ha tocado con Alejandro Fernández, Franco de Vita, Ana Gabriel, Chayanne, Luis Miguel, entre otros artistas.

A todos los imitadores de Yo me llamo, después de pasar por el programa, se les abrieron las puertas en la industria musical. El imitador de Jessi Uribe tuvo la oportunidad de cantar con él.

“Entrar al programa me cambió la perspectiva. Antes creía que no era capaz de hacer muchas cosas porque no era así, pero interpretar a alguien como Shakira me generó la confianza que necesitaba”, agregó Padilla.

Crecimiento personal

Además de crecer en el ámbito musical, los artistas también se superaron de manera personal.

Alcina, quien nunca pensó en interpretar al cantante puertorriqueño Nicky Jam, tiene una empresa audiovisual que se llama Icon Infinity y otra de grabación musical para estabilizarse económicamente.

Los intérpretes de Shakira, Rafael Orozco, Juan Gabriel y Jessi Uribe se dedicaron a fortalecer su carrera musical como solistas.

