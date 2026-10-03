“Guallando”, un himno merenguero que fue rechazado por las disqueras

José Rafael Fuentes, Don Fulano, líder de Fulanito, cuenta en #ClaroOscuro de El Espectador la historia detrás de “Guallando”, uno de los grandes himnos del merengue. El cantante, que se presentará en Bogotá el próximo 9 de octubre, recuerda su infancia en Nueva York, habla de la pasión por el merengue que se vive en Bogotá y reflexiona sobre las políticas migratorias que enfrentan los hispanos en Estados Unidos.