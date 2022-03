Horóscopo de hoy 9 de marzo de 2022. Foto: Pixabay

Piscis (20 feb. - 20 mar.)

Debes revisar la forma en la que tratas a los demás. Tu exceso de sinceridad puede hacer que suenes prepotente y engreído. Baja la guardia. Palabra del día: control.

Aries (21 mar. - 20 abr.)

Hay algo que no te deja tranquilo. No has podido recuperar la paz desde que abriste tu corazón y decidiste hablar. Palabra del día: dirección.

Tauro (21 abr. - 21 may.)

Esta semana vas a tener mucho aciertos profesionales. Controla la ansiedad y toma decisiones basadas en la calma. Palabra del día: prudencia.

Conoce qué dice tu horóscopo para hoy visitando: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/