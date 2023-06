Horóscopo diario gratis: hoy 12 de junio de 2023

Horóscopo para hoy 12 de junio de 2023. Foto: Pixabay

Sagitario (23 de noviembre – 20 diciembre)

¡Ya! No lo pienses más es el momento de cortar lazos afectivos y aprender a volar. No te vas a quedar solo toda la vida, simplemente tienes que aceptar la vida no es del color rosa del que la ves todo el tiempo. Número del día: 3.

Capricornio (21 de diciembre – 19 enero)

Aunque ves que todas las puertas a los negocios están cerradas, pronto se abrirán para ti. Viene una época de mucha ventura en tus días, aprovecha este soplo de suerte y saca todo su provecho. Número del día: 9.

Acuario (20 enero – 18 febrero)

Hace un tiempo que dejaste de lado lo que verdaderamente te apasiona. No se trata de dejar a un lado lo que te genera beneficios económicos, se trata de equilibrar la balanza para vivir bien. Número del día: 20.

