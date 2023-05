Horóscopo diario gratis: hoy 13 de mayo de 2023

Horóscopo para hoy 13 de mayo de 2023. Foto: Pixabay

Cáncer

21 de junio a 23 de Julio

No estás solo esta dificultad pronto pasará.. No te quedes callado, exprésate y no te hundas en los problemas. Ángel del día: Jofiel.

Leo

24 de julio a 23 de agosto

Te exiges demasiado y se te olvida que hay personas que necesitan de ti. Toma las cosas con más calma. Ángel del día: Uriel.

Virgo

24 de agosto a 23 de septiembre

Trata de ser práctico y solucionar las cosas sin tanto agite. Es mejor que guardes silencio ante algunas situaciones. Ángel del día: Adzaquiel.

