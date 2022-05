Horóscopo diario gratis: hoy 17 de mayo de 2022

Horóscopo para hoy 17 de mayo de 2022. Foto: Pixabay

Tauro (21 abr. - 21 may.)

Estás perdiendo tiempo en cosas que no valen la pena. Te quedas en algo y no lo sueltas, es por eso que debes dejar tu actitud infantil. Madura. Color del día: negro.

Géminis (22 may. - 21 jun.)

Abre paso a las nuevas oportunidades para que al fin dejes de lado todo lo que ya no te ayude a crecer. No está mal decir que no. Color del día: azul.

Cáncer (22 jun. - 23 jul.)

La armonía te está rodeando y debes utilizarla para lograr tus objetivos. Expresarás lo que sientes, alineando todo lo que te tenía preocupado. Color del día: rojo.

