Horóscopo diario gratis: hoy 2 de abril de 2022

Horóscopo para hoy 2 de abril de 2022. Foto: Pixabay

Aries (21 mar. - 20 abr.)

Deja de complacer a los demás y date la oportunidad de darte los gustos que te mereces. A veces eres muy tacaño contigo mismo. Ángel del día: Uriel.

Tauro (21 abr. - 21 may.)

Piensas mucho en el futuro y pierdes el tiempo. Mientras no construyas en el presente, nada dará frutos. Establece tus prioridades y empieza a actuar. Ángel del día: Rafael.

Géminis (22 may. - 21 jun.)

Te cierras, no hablas y creas cosas en tu cabeza que no están pasando. No le des tanto poder a tu doble personalidad. Ángel del día: Gabriel.

