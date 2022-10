Horóscopo diario gratis: hoy 20 de octubre de 2022

Horóscopo para hoy 20 de octubre de 2022. Foto: Pixabay

Cáncer (22 jun. - 23 jul.)

Además de arreglar asuntos que estaban pendientes, también disfrutarás del momento. A veces ceder no es del todo malo, ¿verdad? Animal del día: zorro.

Leo (24 jul. - 23 ago.)

No postergues más tus sueños esperando algo que no va a ocurrir. Suelta a esa persona que no te deja avanzar y traza un nuevo camino. Animal del día: delfín.

Virgo (24 ago. - 23 sep.)

Es probable que hoy tengas que soportar demasiadas tensiones en el ámbito laboral. Habla en este momento, no te quedes callado. Animal del día: jirafa.

