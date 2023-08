Horóscopo diario gratis: hoy 24 de agosto de 2023

Horóscopo para hoy 24 de agosto de 2023. Foto: Pixabay

Virgo (23 agosto- 22 septiembre)

No le abras la puerta al pasado. Si decides volver a viejos caminos el único perjudicado vas a ser tú. Mentiras, dolor, decepción y desilusión vienen en camino. Animal del día: Gato

Libra (23 septiembre- 22 octubre)

Al fin tendrás respuestas en el terreno laboral, todo se está alineando. Cuida tus emociones, estás siendo muy ofensivo y grosero con la persona que quieres. Animal del día: Tigre

Escorpión (23 octubre- 22 noviembre)

Estás muy optimista. Las nuevas ideas serán tu carta para tener un año grandioso. Noticias inesperadas llenarán de oxígeno tu vida. Animal del día: Águila

Sagitario (23 de noviembre – 20 diciembre)

Estás desesperado con la situación que estás atravesando. Tienes que ser muy prudente con cada paso que des, un movimiento en falso, puede volverse un problema peor. Animal del día: León

Capricornio (21 de diciembre – 19 enero)

Todo lo que piensas lo atraes. A veces te encierras en el negativismo y eso no te deja avanzar. Llama lo bueno, la abundancia, el amor, la prosperidad. Animal del día: Búho

Acuario (20 enero – 18 febrero)

Muestra tus sentimientos a la persona que quieres, no está mal sentir. A veces te castigas mucho por no poder expresar lo que sientes. Eres libre de hacerlo. Animal del día: Sapo

Piscis (19 febrero – 20 marzo)

Todo lo que estás viviendo es un proceso de adaptación. Analiza bien todas las situaciones que te rodean. Es el momento de cambiar de trabajo, no lo pienses más. Animal del día: Elefante

Aries (21 de marzo – 20 abril)

Tienes ganas de hacer muchas cosas nuevas, este es el momento. Probar e intentar serán las fuerzas de tu éxito personal. Animal del día: Foca

Tauro (21 abril – 20 mayo)

Trabaja en tu paciencia, no te dejes provocar con tanta facilidad. Si sabes que tienes razón, habla, no te cohíbas. Va a pasar lo que tanto has estado esperando. Animal del día: Búho

Géminis (21 de mayo – 21 junio)

Momento para parar, respirar, dejar de actuar y hablar desde el impulso. No te presiones tanto, tanto acelerador en tus decisiones te va a traer muchos problemas. Animal del día: Caballo

Cáncer (22 junio – 22 julio)

En este momento no hay ningún obstáculo para ti. Estás en un momento de equilibrio que debes aprovechar. No busques conflictos donde nos los hay. Animal del día: Perro

Leo (23 julio – 22 agosto)

No ofendas a las personas que amas. A veces tu forma de ser y tus comentarios hieren más que las situaciones que viven tus familiares contigo. Animal del día: Culebra

