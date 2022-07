Horóscopo diario gratis: hoy 26 de julio de 2022

Horóscopo para hoy 26 de julio de 2022. Foto: Pixabay

Leo (24 jul. - 23 ago.)

No causes tanta polémica en tu familia, dices una cosa y haces otra, eso está provocando que la gente no crea en ti y se aleje poco a poco. Color del día: verde.

Virgo (24 ago. - 23 sep.)

Es probable que alguien del pasado vuelva a aparecer para recordarte quién eres. Te perdiste en el camino y eso no está nada bien. Color del día: rosado.

Libra (24 sep. - 23 oct.)

Ten mucho cuidado con tu actitud, estás agotando a la gente con tu carácter y tus ganas de controlar todo. Afloja un poco, por favor. Color del día: gris.

Conoce qué dice tu horóscopo para hoy visitando: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/