Horóscopo diario gratis para hoy 01 de octubre del 2026

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Acuario (21 enero – 19 febrero)
Antes de decir que sí a todo, por favor analiza. Parece que ahora solo te dejas guiar por las emociones
Animal del día: Rojo
Piscis (21 febrero – 20 marzo)
Las lecciones del amor, así se llama este capítulo de tu vida. El pasado llamó, abriste la puerta y otra vez te hirió.
Animal del día: Fucsia
Aries (21 marzo – 20 abril)
Lo que piensen los demás de ti no te define. Deja que la gente hable y se tropiece sola cuando vean quién eres realmente.
Animal del día: Morado
Tauro (21 abril – 21 mayo)
Te puedes olvidar de todo y de todos, menos de ti. Bájale un poco a la intensidad con la que llevas la vida.
Animal del día: Verde
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Géminis (22 mayo – 21 junio)
Esta vez sí es el final de todo. El romance y los sentimientos pasaron a un segundo plano, ahora reina la razón.
Animal del día: Azul
Cáncer (21 junio – 23 julio)
Una decisión laboral te va a complicar demasiado la vida, ahora no queda nada más que asumir y tratar de ponerle curitas a tu corazón.
Animal del día: Amarillo
Leo (24 julio – 23 agosto)
No te dejes llenar la cabeza de sueños que no se pueden realizar, mucho menos de promesas que nadie más va a cumplir por ti.
Animal del día: Naranja
Virgo (24 agosto – 23 septiembre)
No subestimes a los demás, cuidado, lo que hoy parece calma absoluta puede terminar en un caos incontrolable.
Animal del día: Gris
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Libra (24 septiembre – 23 octubre)
Ya es hora de levantar la mano en tu trabajo y decir lo que te está cargando de todas las formas.
Animal del día: Rosado
Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)
Es bueno que uses tu intuición para moverte en algunos aspectos de tu vida, sin embargo, estás llevando todo al límite por conclusiones que no son reales.
Animal del día: Negro
Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)
Es bueno que estés feliz, que todo lo que proyectes sea armonía, pero creaste una vida sin obstáculos solo en tu cabeza. La vida es otra cosa.
Animal del día: Blanco
Capricornio (22 diciembre – 20 enero)
La competencia en pareja no deja nada bueno, se está despertando un rencor que no debería desarrollarse porque puede terminar en ruptura.
Animal del día: Café
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