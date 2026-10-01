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Horóscopo diario gratis para hoy 01 de octubre del 2026

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 01 de octubre del 2026.

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Artemisa
Horóscopo para hoy.
Horóscopo para hoy.

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Acuario (21 enero – 19 febrero)

Antes de decir que sí a todo, por favor analiza. Parece que ahora solo te dejas guiar por las emociones

Animal del día: Rojo

Piscis (21 febrero – 20 marzo)

Las lecciones del amor, así se llama este capítulo de tu vida. El pasado llamó, abriste la puerta y otra vez te hirió.

Animal del día: Fucsia

Aries (21 marzo – 20 abril)

Lo que piensen los demás de ti no te define. Deja que la gente hable y se tropiece sola cuando vean quién eres realmente.

Animal del día: Morado

Tauro (21 abril – 21 mayo)

Te puedes olvidar de todo y de todos, menos de ti. Bájale un poco a la intensidad con la que llevas la vida.

Animal del día: Verde

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo – 21 junio)

Esta vez sí es el final de todo. El romance y los sentimientos pasaron a un segundo plano, ahora reina la razón.

Animal del día: Azul

Cáncer (21 junio – 23 julio)

Una decisión laboral te va a complicar demasiado la vida, ahora no queda nada más que asumir y tratar de ponerle curitas a tu corazón.

Animal del día: Amarillo

Leo (24 julio – 23 agosto)

No te dejes llenar la cabeza de sueños que no se pueden realizar, mucho menos de promesas que nadie más va a cumplir por ti.

Animal del día: Naranja

Virgo (24 agosto – 23 septiembre)

No subestimes a los demás, cuidado, lo que hoy parece calma absoluta puede terminar en un caos incontrolable.

Animal del día: Gris

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre – 23 octubre)

Ya es hora de levantar la mano en tu trabajo y decir lo que te está cargando de todas las formas.

Animal del día: Rosado

Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)

Es bueno que uses tu intuición para moverte en algunos aspectos de tu vida, sin embargo, estás llevando todo al límite por conclusiones que no son reales.

Animal del día: Negro

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)

Es bueno que estés feliz, que todo lo que proyectes sea armonía, pero creaste una vida sin obstáculos solo en tu cabeza. La vida es otra cosa.

Animal del día: Blanco

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)

La competencia en pareja no deja nada bueno, se está despertando un rencor que no debería desarrollarse porque puede terminar en ruptura.

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Animal del día: Café

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.

Por Artemisa

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