Horóscopo diario gratis para hoy 07 de octubre del 2026

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Acuario (21 enero – 19 febrero)
No abras la boca si lo que quieres que pase todavía no es seguro. Recuerda que el silencio es sabiduría disfrazada de éxito.
Palabra del día: Rojo
Piscis (21 febrero – 20 marzo)
Deja de pensar que debes definir ya todos los aspectos de tu vida. Organiza tus ideas y no salgas corriendo porque hay desbalances en tus decisiones.
Palabra del día: Fucsia
Aries (21 marzo – 20 abril)
Todo lo que quieras empezar esta semana no vas a poder ponerlo en pausa, los compromisos contigo no son negociables.
Palabra del día: Morado
Tauro (21 abril – 21 mayo)
Algunas veces necesitamos pruebas para demostrar nuestra inocencia, prepárate para dejar en evidencia a alguien que solo ha querido terminar tu relación de pareja.
Palabra del día: Verde
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Géminis (22 mayo – 21 junio)
El bienestar emocional es importante y lo tienes muy descuidado, ahora lo único que haces es llorar por algo que tú mismo provocaste.
Palabra del día: Azul
Cáncer (21 junio – 23 julio)
¿Tú si quieres de verdad a esa persona que lo está dando todo por ti o es uno de tus caprichos para no estar en soledad?
Palabra del día: Amarillo
Leo (24 julio – 23 agosto)
Las conversaciones en familia son importantes, no las descartes por pensar que nada va a cambiar.
Palabra del día: Naranja
Virgo (24 agosto – 23 septiembre)
No te obsesiones con comportamientos que te hacen sentir aparentemente bien, pero que te cargan por darles gusto a los demás.
Palabra del día: Gris
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Libra (24 septiembre – 23 octubre)
Es clave que hoy hables con esa figura de autoridad para llegar a acuerdos en el trabajo. Te sientes sin ganas y tarde o temprano se va a notar.
Palabra del día: Rosado
Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)
Estás cambiando de forma constante y en ese ejercicio hay algo para aplaudir, los demás ya no te ven como antes, evolucionaste emocionalmente.
Palabra del día: Negro
Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)
Desconéctate de las cosas superficiales y hazle frente a la realidad, ¿por qué te da tanta angustia hablar de tus sentimientos?
Palabra del día: Blanco
Capricornio (22 diciembre – 20 enero)
Hay alguien que sigue abusando de tu generosidad y no logras darte cuenta de que solo te está usando. Viene una decepción en camino.
Palabra del día: Café
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