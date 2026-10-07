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Horóscopo diario gratis para hoy 07 de octubre del 2026

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 07 de octubre del 2026.

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Artemisa
Horóscopo para hoy.
Horóscopo para hoy.

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Acuario (21 enero – 19 febrero)

No abras la boca si lo que quieres que pase todavía no es seguro. Recuerda que el silencio es sabiduría disfrazada de éxito.

Palabra del día: Rojo

Piscis (21 febrero – 20 marzo)

Deja de pensar que debes definir ya todos los aspectos de tu vida. Organiza tus ideas y no salgas corriendo porque hay desbalances en tus decisiones.

Palabra del día: Fucsia

Aries (21 marzo – 20 abril)

Todo lo que quieras empezar esta semana no vas a poder ponerlo en pausa, los compromisos contigo no son negociables.

Palabra del día: Morado

Tauro (21 abril – 21 mayo)

Algunas veces necesitamos pruebas para demostrar nuestra inocencia, prepárate para dejar en evidencia a alguien que solo ha querido terminar tu relación de pareja.

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Palabra del día: Verde

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo – 21 junio)

El bienestar emocional es importante y lo tienes muy descuidado, ahora lo único que haces es llorar por algo que tú mismo provocaste.

Palabra del día: Azul

Cáncer (21 junio – 23 julio)

¿Tú si quieres de verdad a esa persona que lo está dando todo por ti o es uno de tus caprichos para no estar en soledad?

Palabra del día: Amarillo

Leo (24 julio – 23 agosto)

Las conversaciones en familia son importantes, no las descartes por pensar que nada va a cambiar.

Palabra del día: Naranja

Virgo (24 agosto – 23 septiembre)

No te obsesiones con comportamientos que te hacen sentir aparentemente bien, pero que te cargan por darles gusto a los demás.

Palabra del día: Gris

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre – 23 octubre)

Es clave que hoy hables con esa figura de autoridad para llegar a acuerdos en el trabajo. Te sientes sin ganas y tarde o temprano se va a notar.

Palabra del día: Rosado

Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)

Estás cambiando de forma constante y en ese ejercicio hay algo para aplaudir, los demás ya no te ven como antes, evolucionaste emocionalmente.

Palabra del día: Negro

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)

Desconéctate de las cosas superficiales y hazle frente a la realidad, ¿por qué te da tanta angustia hablar de tus sentimientos?

Palabra del día: Blanco

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)

Hay alguien que sigue abusando de tu generosidad y no logras darte cuenta de que solo te está usando. Viene una decepción en camino.

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Palabra del día: Café

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.

Por Artemisa

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