Horóscopo diario gratis para hoy 07 de octubre del 2026

Algunas veces necesitamos pruebas para demostrar nuestra inocencia, prepárate para dejar en…

Todo lo que quieras empezar esta semana no vas a poder ponerlo en pausa, los compromisos contigo no son negociables.

Deja de pensar que debes definir ya todos los aspectos de tu vida. Organiza tus ideas y no salgas corriendo porque hay desbalances en tus decisiones.

No abras la boca si lo que quieres que pase todavía no es seguro. Recuerda que el silencio es sabiduría disfrazada de éxito.

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Algunas veces necesitamos pruebas para demostrar nuestra inocencia, prepárate para dejar en evidencia a alguien que solo ha querido terminar tu relación de pareja.

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Palabra del día: Verde

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Géminis (22 mayo – 21 junio)

El bienestar emocional es importante y lo tienes muy descuidado, ahora lo único que haces es llorar por algo que tú mismo provocaste.

Palabra del día: Azul

Cáncer (21 junio – 23 julio)

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Palabra del día: Amarillo

Leo (24 julio – 23 agosto)

Las conversaciones en familia son importantes, no las descartes por pensar que nada va a cambiar.

Palabra del día: Naranja

Virgo (24 agosto – 23 septiembre)

No te obsesiones con comportamientos que te hacen sentir aparentemente bien, pero que te cargan por darles gusto a los demás.

Palabra del día: Gris

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Libra (24 septiembre – 23 octubre)

Es clave que hoy hables con esa figura de autoridad para llegar a acuerdos en el trabajo. Te sientes sin ganas y tarde o temprano se va a notar.

Palabra del día: Rosado

Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)

Estás cambiando de forma constante y en ese ejercicio hay algo para aplaudir, los demás ya no te ven como antes, evolucionaste emocionalmente.

Palabra del día: Negro

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)

Desconéctate de las cosas superficiales y hazle frente a la realidad, ¿por qué te da tanta angustia hablar de tus sentimientos?

Palabra del día: Blanco

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)

Hay alguien que sigue abusando de tu generosidad y no logras darte cuenta de que solo te está usando. Viene una decepción en camino.

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Palabra del día: Café

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