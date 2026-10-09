Horóscopo diario gratis para hoy 09 de octubre del 2026

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Acuario (21 enero – 19 febrero)
Descubrir nuevas habilidades te permitirá romper con la rutina, además de encontrar una oportunidad económica.
Arcano del día: La muerte.
Piscis (21 febrero – 20 marzo)
Cada día estás más aferrado a un posible amoroso. No más, no está bien, estás haciendo todo lo que criticaste alguna vez.
Arcano del día: La luna.
Aries (21 marzo – 20 abril)
No está bien que pongas a las personas que quieres a prueba todo el tiempo. Es necesario que trabajes en la confianza.
Arcano del día: La muerte.
Tauro (21 abril – 21 mayo)
Las fechas de caducidad existen, úsalas en tu vida emocional y toma decisiones. Las oportunidades no bastan.
Arcano del día: El colgado.
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Géminis (22 mayo – 21 junio)
Si tus planes de este mes no están saliendo como quieres, debes replantearte si actúas desde la ira y no desde el compromiso.
Arcano del día: El sol.
Cáncer (21 junio – 23 julio)
Los temas familiares te tienen agotado, retírate si no tienen que ver contigo. La paz mental es lo primero.
Arcano del día: La luna.
Leo (24 julio – 23 agosto)
Tu frustración emocional viene desde hace tres años, a veces el karma no se manifiesta de la misma forma que heriste a alguien.
Arcano del día: El diablo.
Virgo (24 agosto – 23 septiembre)
Ya es hora de retarte más económicamente. Mereces cosas mejores y ahora mismo solo estás siendo tacaño contigo mismo.
Arcano del día: La torre.
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Libra (24 septiembre – 23 octubre)
El amor se construye con detalles diarios, no permitas que la monotonía apague la llama de las ganas y la ilusión.
Arcano del día: La estrella.
Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)
Es tiempo de enfocarte en ti. El trabajo es importante, pero sentirte bien contigo hace parte de ser feliz.
Arcano del día: La ruleta rusa.
Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)
Si sientes que alguien no encaja con tus formas, puedes alejarte sin sentirte culpable.
Arcano del día: El sumo sacerdote.
Capricornio (22 diciembre – 20 enero)
Nunca vas a terminar de conocer a las personas. No defiendas conductas familiares que no son sanas.
Arcano del día: La templanza.
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