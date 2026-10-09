Las fechas de caducidad existen, úsalas en tu vida emocional y toma decisiones. Las oportunidades no bastan.

No está bien que pongas a las personas que quieres a prueba todo el tiempo. Es necesario que trabajes en la confianza.

Cada día estás más aferrado a un posible amoroso. No más, no está bien, estás haciendo todo lo que criticaste alguna vez.

Descubrir nuevas habilidades te permitirá romper con la rutina, además de encontrar una oportunidad económica.

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Horóscopo diario gratis para hoy 09 de octubre del 2026

Arcano del día: El colgado.

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo – 21 junio)

Si tus planes de este mes no están saliendo como quieres, debes replantearte si actúas desde la ira y no desde el compromiso.

Arcano del día: El sol.

Cáncer (21 junio – 23 julio)

Los temas familiares te tienen agotado, retírate si no tienen que ver contigo. La paz mental es lo primero.

Arcano del día: La luna.

Leo (24 julio – 23 agosto)

Tu frustración emocional viene desde hace tres años, a veces el karma no se manifiesta de la misma forma que heriste a alguien.

Arcano del día: El diablo.

Virgo (24 agosto – 23 septiembre)

Ya es hora de retarte más económicamente. Mereces cosas mejores y ahora mismo solo estás siendo tacaño contigo mismo.

Arcano del día: La torre.

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Libra (24 septiembre – 23 octubre)

El amor se construye con detalles diarios, no permitas que la monotonía apague la llama de las ganas y la ilusión.

Arcano del día: La estrella.

Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)

Es tiempo de enfocarte en ti. El trabajo es importante, pero sentirte bien contigo hace parte de ser feliz.

Arcano del día: La ruleta rusa.

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)

Si sientes que alguien no encaja con tus formas, puedes alejarte sin sentirte culpable.

Arcano del día: El sumo sacerdote.

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)

Nunca vas a terminar de conocer a las personas. No defiendas conductas familiares que no son sanas.

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Arcano del día: La templanza.

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