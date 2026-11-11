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Horóscopo diario gratis para hoy 11 de noviembre del 2026

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 11 de noviembre del 2026.

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Artemisa
Horóscopo para hoy.
Horóscopo para hoy.

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Acuario (21 enero – 19 febrero)

Tener secretos con tu pareja no está mal, pero la estrategia de faltar a la lealtad del amor no es lo más adecuado.

Palabra del día: Rojo.

Piscis (21 febrero – 20 marzo)

No hables desde la rabia, si quieres construir algo a futuro, debes tener conversaciones incómodas para decidir.

Palabra del día: Fucsia.

Aries (21 marzo – 20 abril)

La falta de confianza en todo lo que haces va a terminar perjudicando todo lo que soñaste. ¿Quién te perjudicó tanto?

Palabra del día: Morado.

Tauro (21 abril – 21 mayo)

A veces es mejor distanciarse para encontrar verdades. Te duele alejarte, pero el tiempo te mostrará lo equivocado que estás.

Palabra del día: Verde.

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo – 21 junio)

Esta semana todo se alinea y entenderás de qué se trata el bienestar emocional. Cierra el ciclo amoroso estancado.

Palabra del día: Azul.

Cáncer (21 junio – 23 julio)

Hoy no te hagas el de la vista gorda con lo que está desestabilizando tu relación. O le prestas atención o nadie podrá salvarla.

Palabra del día: Amarillo.

Leo (24 julio – 23 agosto)

Las decisiones en familia te están costando mucho trabajo. Recuerda que tú generaste la incomodidad, ahora hazte responsable.

Palabra del día: Naranja

Virgo (24 agosto – 23 septiembre)

Evita líos innecesarios con tus amigos porque no estés de acuerdo con sus relaciones amorosas, vas a salir perdiendo.

Palabra del día: Gris.

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre – 23 octubre)

Pierdes el control muy fácil por intolerancia. Cuidado, porque la gente puede empezar a perder interés en ti por tu actitud desafiante.

Palabra del día: Rosado.

Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)

Lograste sobrevivir a una semana donde tu energía te sacudió. Es importante que escuches a tu cuerpo, estás al límite.

Palabra del día: Negro.

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)

¿Recuerdas qué pasó con tu intuición la semana pasada? Pues se cumplió, es tiempo de enfrentar la crisis con honestidad.

Palabra del día: Blanco.

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)

El problema no es el tiempo, es no saber priorizar lo que realmente es importante para avanzar en el futuro.

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Palabra del día: Café.

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.

Por Artemisa

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