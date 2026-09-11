Horóscopo diario gratis para hoy 11 de septiembre del 2026

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Acuario (21 enero – 19 febrero)
¿Te das cuenta de la importancia de soltar? No hay nada más sabroso que ir con equipaje ligero, sobre todo el emocional.
Arcano del día: La muerte
Piscis (21 febrero – 20 marzo)
Tanta tristeza en tu corazón solo está haciendo un llamado para que reevalúes tu vida. Hay que empezar a liberar el espíritu
Arcano del día: La luna
Aries (21 marzo – 20 abril)
No está de más que pidas atención, sentirte ignorado o que te traten con indiferencia no es habitual en tu relación.
Arcano del día: La muerte
Tauro (21 abril – 21 mayo)
Si tienes ganas de hacer mil cosas, adelante, sin miedo, solo te pido que planees para no equivocarte.
El colgado
Arcano del día: El colgado
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Géminis (22 mayo – 21 junio)
Una buena noticia viene en camino, quizá por fin se resuelva una situación emocional que te robaba el sueño.
Arcano del día: El sol
Cáncer (21 junio – 23 julio)
Siempre hay que estar abierto a nuevas posibilidades, no te cierres a escuchar por no querer soltar la comodidad.
Arcano del día: La luna
Leo (24 julio – 23 agosto)
Hoy es uno de esos días en donde todo el caos empieza a encontrar salida. Sigue trabajando en tu humildad.
Arcano del día: El diablo
Virgo (24 agosto – 23 septiembre)
No intentes proyectar cosas que no estás viviendo ni sintiendo. Lo primero que hay que hacer es encontrar paz en tu corazón.
Arcano del día: La torre
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Libra (24 septiembre – 23 octubre)
Hoy, siempre hoy, no te aceleres por el futuro, a veces soñar es crear panoramas inciertos en tu cabeza.
Arcano del día: La estrella
Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)
No te sientas mal por no poder controlar el ánimo y el carácter de los demás. Te atormentas sin sentido.
Arcano del día: La ruleta rusa
Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)
Ya está bien de ir y venir con la misma persona, eso no te conviene, es mejor que busques amor en alguien que sí te valora.
Arcano del día: El sumo sacerdote
Capricornio (22 diciembre – 20 enero)
A veces está bien no estar de acuerdo con tu pareja, eso puede hacer que surjan conversación para solidificar la relación.
Arcano del día: La templanza
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