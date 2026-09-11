Si tienes ganas de hacer mil cosas, adelante, sin miedo, solo te pido que planees para no equivocarte. El…

No está de más que pidas atención, sentirte ignorado o que te traten con indiferencia no es habitual en tu relación.

Tanta tristeza en tu corazón solo está haciendo un llamado para que reevalúes tu vida. Hay que empezar a liberar el espíritu

¿Te das cuenta de la importancia de soltar? No hay nada más sabroso que ir con equipaje ligero, sobre todo el emocional.

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Horóscopo diario gratis para hoy 11 de septiembre del 2026

Si tienes ganas de hacer mil cosas, adelante, sin miedo, solo te pido que planees para no equivocarte.

El colgado



Arcano del día: El colgado

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo – 21 junio)

Una buena noticia viene en camino, quizá por fin se resuelva una situación emocional que te robaba el sueño.

Arcano del día: El sol

Cáncer (21 junio – 23 julio)

Siempre hay que estar abierto a nuevas posibilidades, no te cierres a escuchar por no querer soltar la comodidad.

Arcano del día: La luna

Leo (24 julio – 23 agosto)

Hoy es uno de esos días en donde todo el caos empieza a encontrar salida. Sigue trabajando en tu humildad.

Arcano del día: El diablo

Virgo (24 agosto – 23 septiembre)

No intentes proyectar cosas que no estás viviendo ni sintiendo. Lo primero que hay que hacer es encontrar paz en tu corazón.

Arcano del día: La torre

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Libra (24 septiembre – 23 octubre)

Hoy, siempre hoy, no te aceleres por el futuro, a veces soñar es crear panoramas inciertos en tu cabeza.

Arcano del día: La estrella

Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)

No te sientas mal por no poder controlar el ánimo y el carácter de los demás. Te atormentas sin sentido.



Arcano del día: La ruleta rusa

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)

Ya está bien de ir y venir con la misma persona, eso no te conviene, es mejor que busques amor en alguien que sí te valora.

Arcano del día: El sumo sacerdote

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)

A veces está bien no estar de acuerdo con tu pareja, eso puede hacer que surjan conversación para solidificar la relación.



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Arcano del día: La templanza

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