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Horóscopo diario gratis para hoy 11 de septiembre del 2026

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 11 de septiembre del 2026.

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Artemisa
11 de septiembre de 2026 – 06:59 a. m.
Horóscopo para hoy.
Horóscopo para hoy.

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Acuario (21 enero – 19 febrero)

¿Te das cuenta de la importancia de soltar? No hay nada más sabroso que ir con equipaje ligero, sobre todo el emocional.
 

Arcano del día: La muerte

Piscis (21 febrero – 20 marzo)

Tanta tristeza en tu corazón solo está haciendo un llamado para que reevalúes tu vida. Hay que empezar a liberar el espíritu

Arcano del día: La luna

Aries (21 marzo – 20 abril)

No está de más que pidas atención, sentirte ignorado o que te traten con indiferencia no es habitual en tu relación.

Arcano del día: La muerte

Tauro (21 abril – 21 mayo)

Si tienes ganas de hacer mil cosas, adelante, sin miedo, solo te pido que planees para no equivocarte. 
El colgado
 

Arcano del día: El colgado

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo – 21 junio)

Una buena noticia viene en camino, quizá por fin se resuelva una situación emocional que te robaba el sueño.

Arcano del día: El sol

Cáncer (21 junio – 23 julio)

Siempre hay que estar abierto a nuevas posibilidades, no te cierres a escuchar por no querer soltar la comodidad.

Arcano del día: La luna

Leo (24 julio – 23 agosto)

Hoy es uno de esos días en donde todo el caos empieza a encontrar salida. Sigue trabajando en tu humildad.

Arcano del día: El diablo

Virgo (24 agosto – 23 septiembre)

No intentes proyectar cosas que no estás viviendo ni sintiendo. Lo primero que hay que hacer es encontrar paz en tu corazón.

Arcano del día: La torre

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Libra (24 septiembre – 23 octubre)

 Hoy, siempre hoy, no te aceleres por el futuro, a veces soñar es crear panoramas inciertos en tu cabeza. 

Arcano del día: La estrella

Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)

No te sientas mal por no poder controlar el ánimo y el carácter de los demás. Te atormentas sin sentido.
 

Arcano del día: La ruleta rusa

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)

Ya está bien de ir y venir con la misma persona, eso no te conviene, es mejor que busques amor en alguien que sí te valora.

Arcano del día: El sumo sacerdote

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)

A veces está bien no estar de acuerdo con tu pareja, eso puede hacer que surjan conversación para solidificar la relación.
 

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Arcano del día: La templanza

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Por Artemisa

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