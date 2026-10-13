No es momento de desfallecer, a veces los avances son lentos, pero al final hacen un ruido digno…

No necesitas tener todo resuelto para comenzar de nuevo, lo importante es haber tomado la decisión de vivir otra vida.

Sanar no significa olvidar lo que pasó, es entender que solo queda el ahora y aquí, así haya dolido.

Deja de improvisar en todo momento, los sentimientos son lo que son, que no quieras aceptarlos es diferente. ¿Para qué fingir?

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Horóscopo diario gratis para hoy 13 de octubre del 2026

No es momento de desfallecer, a veces los avances son lentos, pero al final hacen un ruido digno de aplaudir.

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Géminis (22 mayo – 21 junio)

Cuidado con permitir que un mal día te haga pensar que tu vida no es lo suficientemente buena como para disfrutarla.

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Cáncer (21 junio – 23 julio)

Algunas cosas simplemente salen mal, duelen y listo, ahí se queda todo. La vida siempre continúa.

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Leo (24 julio – 23 agosto)

Es hora de parar, necesitas descansar, dejar de pensar y admitir que algo te está doliendo más de lo que pensabas.

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Virgo (24 agosto – 23 septiembre)

No siempre vas a sentirte orgulloso de quien fuiste, pero tampoco puedes castigarte siempre por haberte equivocado.

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Libra (24 septiembre – 23 octubre)

No necesitas convertirte en alguien más fuerte porque ya lo eres, quizá ahora debes mostrar un lado más dócil y amable con los demás.

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Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)

Querido escorpio, debes dejar de sabotearte por miedo a que algo salga mal. Todo está marchando como debe ser.

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Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)

El tiempo es muy valioso, no lo dejes pasar sin hacer nada, así no funciona la vida. No todo lo que perdiste estaba destinado a quedarse para hacerte sonreír.

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Capricornio (22 diciembre – 20 enero)

Hay cosas que nunca vas a entender del todo, así que mejor guarda prudencia y no opines de las relaciones que están fracturadas en tu familia.

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