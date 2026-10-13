Horóscopo diario gratis para hoy 13 de octubre del 2026

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Acuario (21 enero – 19 febrero)
Deja de improvisar en todo momento, los sentimientos son lo que son, que no quieras aceptarlos es diferente. ¿Para qué fingir?
Color del día: Color del día: Rojo
Piscis (21 febrero – 20 marzo)
Sanar no significa olvidar lo que pasó, es entender que solo queda el ahora y aquí, así haya dolido.
Color del día: Color del día: Fucsia
Aries (21 marzo – 20 abril)
No necesitas tener todo resuelto para comenzar de nuevo, lo importante es haber tomado la decisión de vivir otra vida.
Color del día: Color del día: Morado
Tauro (21 abril – 21 mayo)
No es momento de desfallecer, a veces los avances son lentos, pero al final hacen un ruido digno de aplaudir.
Color del día: Color del día: Verde
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Géminis (22 mayo – 21 junio)
Cuidado con permitir que un mal día te haga pensar que tu vida no es lo suficientemente buena como para disfrutarla.
Color del día: Color del día: Azul
Cáncer (21 junio – 23 julio)
Algunas cosas simplemente salen mal, duelen y listo, ahí se queda todo. La vida siempre continúa.
Color del día: Color del día: Amarillo
Leo (24 julio – 23 agosto)
Es hora de parar, necesitas descansar, dejar de pensar y admitir que algo te está doliendo más de lo que pensabas.
Color del día: Color del día: Naranja
Virgo (24 agosto – 23 septiembre)
No siempre vas a sentirte orgulloso de quien fuiste, pero tampoco puedes castigarte siempre por haberte equivocado.
Color del día: Color del día: Gris
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Libra (24 septiembre – 23 octubre)
No necesitas convertirte en alguien más fuerte porque ya lo eres, quizá ahora debes mostrar un lado más dócil y amable con los demás.
Color del día: Color del día: Rosado
Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)
Querido escorpio, debes dejar de sabotearte por miedo a que algo salga mal. Todo está marchando como debe ser.
Color del día: Color del día: Negro
Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)
El tiempo es muy valioso, no lo dejes pasar sin hacer nada, así no funciona la vida. No todo lo que perdiste estaba destinado a quedarse para hacerte sonreír.
Color del día: Color del día: Blanco
Capricornio (22 diciembre – 20 enero)
Hay cosas que nunca vas a entender del todo, así que mejor guarda prudencia y no opines de las relaciones que están fracturadas en tu familia.
Color del día: Color del día: Café
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