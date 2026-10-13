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Horóscopo diario gratis para hoy 13 de octubre del 2026

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 13 de octubre del 2026.

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Artemisa
Horóscopo para hoy.
Horóscopo para hoy.

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Acuario (21 enero – 19 febrero)

Deja de improvisar en todo momento, los sentimientos son lo que son, que no quieras aceptarlos es diferente. ¿Para qué fingir?

Color del día: Color del día: Rojo

Piscis (21 febrero – 20 marzo)

Sanar no significa olvidar lo que pasó, es entender que solo queda el ahora y aquí, así haya dolido.

Color del día: Color del día: Fucsia

Aries (21 marzo – 20 abril)

No necesitas tener todo resuelto para comenzar de nuevo, lo importante es haber tomado la decisión de vivir otra vida.

Color del día: Color del día: Morado

Tauro (21 abril – 21 mayo)

No es momento de desfallecer, a veces los avances son lentos, pero al final hacen un ruido digno de aplaudir.

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Color del día: Color del día: Verde

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo – 21 junio)

Cuidado con permitir que un mal día te haga pensar que tu vida no es lo suficientemente buena como para disfrutarla.

Color del día: Color del día: Azul

Cáncer (21 junio – 23 julio)

Algunas cosas simplemente salen mal, duelen y listo, ahí se queda todo. La vida siempre continúa.

Color del día: Color del día: Amarillo

Leo (24 julio – 23 agosto)

Es hora de parar, necesitas descansar, dejar de pensar y admitir que algo te está doliendo más de lo que pensabas.

Color del día: Color del día: Naranja

Virgo (24 agosto – 23 septiembre)

No siempre vas a sentirte orgulloso de quien fuiste, pero tampoco puedes castigarte siempre por haberte equivocado.

Color del día: Color del día: Gris

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre – 23 octubre)

No necesitas convertirte en alguien más fuerte porque ya lo eres, quizá ahora debes mostrar un lado más dócil y amable con los demás.

Color del día: Color del día: Rosado

Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)

Querido escorpio, debes dejar de sabotearte por miedo a que algo salga mal. Todo está marchando como debe ser.

Color del día: Color del día: Negro

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)

El tiempo es muy valioso, no lo dejes pasar sin hacer nada, así no funciona la vida. No todo lo que perdiste estaba destinado a quedarse para hacerte sonreír.

Color del día: Color del día: Blanco

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)

Hay cosas que nunca vas a entender del todo, así que mejor guarda prudencia y no opines de las relaciones que están fracturadas en tu familia.

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Color del día: Color del día: Café

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Por Artemisa

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