Horóscopo diario gratis para hoy 15 de septiembre del 2026

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Acuario (21 enero – 19 febrero)
La confusión está reinando de nuevo en tus días. Mi consejo es que estés unos días en soledad para salir del caos en el que estás.
Color del día: Rojo
Piscis (21 febrero – 20 marzo)
Aceptar que eres vulnerable está bien. Hay que romper esa coraza que no deja que los demás se acerquen.
Color del día: Fucsia
Aries (21 marzo – 20 abril)
A la gente hay que dejarle las cosas claras, así te parezca molesto. Las respuestas de defensa te sorprenderán.
Color del día: Morado
Tauro (21 abril – 21 mayo)
Tienes una sensación extraña por una verdad que descubriste. Todo saldrá a la luz y vas a estar muy herido.
Color del día: Verde
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Géminis (22 mayo – 21 junio)
Es el momento de independizarte, de empezar a crear afuera. No insistas donde no te valoran.
Color del día: Azul
Cáncer (21 junio – 23 julio)
Hay una decisión que afectará a tu familia y debes pensarla muy bien. Esta vez no habrá espacio para los arrepentimientos.
Color del día: Amarillo
Leo (24 julio – 23 agosto)
Cuidado con usar las palabras incorrectas en tu relación de pareja, pueden causar muchos malentendidos.
Color del día: Naranja
Virgo (24 agosto – 23 septiembre)
Hay que apagar un poco el cerebro en estos días que pediste de descanso. Es necesario organizar todo antes de volver a la rutina.
Color del día: Gris
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Libra (24 septiembre – 23 octubre)
Explica por qué no te sientes conforme en tu trabajo, abre espacios desde la honestidad, nadie pierde cuando dice la verdad.
Color del día: Rosado
Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)
Es un buen día para dedicarte a observar tu entorno, hacer unos ajustes pequeños y seguir brillando con intensidad.
Color del día: Negro
Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)
Que el entusiasmo no te haga irte por un abismo. Siempre con los pies en la tierra, por favor.
Color del día: Blanco
Capricornio (22 diciembre – 20 enero)
Hay que exigirte más en el aspecto emocional, es clave para tu salud. Tantas diferencias con tu familia te llevarán al límite.
Color del día: Marrón
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