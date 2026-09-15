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Horóscopo diario gratis para hoy 15 de septiembre del 2026

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 15 de septiembre del 2026.

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Artemisa
15 de septiembre de 2026 – 05:57 p. m.
Horóscopo para hoy.
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Acuario (21 enero – 19 febrero)

La confusión está reinando de nuevo en tus días. Mi consejo es que estés unos días en soledad para salir del caos en el que estás.

Color del día: Rojo

Piscis (21 febrero – 20 marzo)

Aceptar que eres vulnerable está bien. Hay que romper esa coraza que no deja que los demás se acerquen.

Color del día: Fucsia

Aries (21 marzo – 20 abril)

A la gente hay que dejarle las cosas claras, así te parezca molesto. Las respuestas de defensa te sorprenderán.

Color del día: Morado

Tauro (21 abril – 21 mayo)

Tienes una sensación extraña por una verdad que descubriste. Todo saldrá a la luz y vas a estar muy herido.

Color del día: Verde

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo – 21 junio)

Es el momento de independizarte, de empezar a crear afuera. No insistas donde no te valoran.

Color del día: Azul

Cáncer (21 junio – 23 julio)

Hay una decisión que afectará a tu familia y debes pensarla muy bien. Esta vez no habrá espacio para los arrepentimientos.

Color del día: Amarillo

Leo (24 julio – 23 agosto)

Cuidado con usar las palabras incorrectas en tu relación de pareja, pueden causar muchos malentendidos.

Color del día: Naranja

Virgo (24 agosto – 23 septiembre)

Hay que apagar un poco el cerebro en estos días que pediste de descanso. Es necesario organizar todo antes de volver a la rutina.

Color del día: Gris

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre – 23 octubre)

Explica por qué no te sientes conforme en tu trabajo, abre espacios desde la honestidad, nadie pierde cuando dice la verdad.

Color del día: Rosado

Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)

Es un buen día para dedicarte a observar tu entorno, hacer unos ajustes pequeños y seguir brillando con intensidad.

Color del día: Negro

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)

Que el entusiasmo no te haga irte por un abismo. Siempre con los pies en la tierra, por favor.

Color del día: Blanco

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)

Hay que exigirte más en el aspecto emocional, es clave para tu salud. Tantas diferencias con tu familia te llevarán al límite.

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Color del día: Marrón

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.

Por Artemisa

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