Tienes una sensación extraña por una verdad que descubriste. Todo saldrá a la luz y vas a estar muy herido.

A la gente hay que dejarle las cosas claras, así te parezca molesto. Las respuestas de defensa te sorprenderán.

Aceptar que eres vulnerable está bien. Hay que romper esa coraza que no deja que los demás se acerquen.

La confusión está reinando de nuevo en tus días. Mi consejo es que estés unos días en soledad para salir del caos en el que estás.

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Horóscopo diario gratis para hoy 15 de septiembre del 2026

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo – 21 junio)

Es el momento de independizarte, de empezar a crear afuera. No insistas donde no te valoran.

Color del día: Azul

Cáncer (21 junio – 23 julio)

Hay una decisión que afectará a tu familia y debes pensarla muy bien. Esta vez no habrá espacio para los arrepentimientos.

Color del día: Amarillo

Leo (24 julio – 23 agosto)

Cuidado con usar las palabras incorrectas en tu relación de pareja, pueden causar muchos malentendidos.

Color del día: Naranja

Virgo (24 agosto – 23 septiembre)

Hay que apagar un poco el cerebro en estos días que pediste de descanso. Es necesario organizar todo antes de volver a la rutina.

Color del día: Gris

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Libra (24 septiembre – 23 octubre)

Explica por qué no te sientes conforme en tu trabajo, abre espacios desde la honestidad, nadie pierde cuando dice la verdad.

Color del día: Rosado

Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)

Es un buen día para dedicarte a observar tu entorno, hacer unos ajustes pequeños y seguir brillando con intensidad.

Color del día: Negro

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)

Que el entusiasmo no te haga irte por un abismo. Siempre con los pies en la tierra, por favor.

Color del día: Blanco

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)

Hay que exigirte más en el aspecto emocional, es clave para tu salud. Tantas diferencias con tu familia te llevarán al límite.

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Color del día: Marrón

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