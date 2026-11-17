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Acuario (21 enero – 19 febrero)
El tiempo y la distancia te dieron respuesta. Enfrenta la relación que dejaste en pausa para tomar una decisión en equipo.
Color del día: Rojo.
Piscis (21 febrero – 20 marzo)
Conexión y tensión, así se define el ciclo emocional por el que atraviesas por estos días. Te estás quedando sin ganas.
Color del día: Fucsia.
Aries (21 marzo – 20 abril)
Lo clave esta semana es tener el corazón tranquilo por lo que se hizo. Si algo se dejó de hacer, no hay que lamentarse.
Color del día: Morado.
Tauro (21 abril – 21 mayo)
Hace poco tuviste una conversación a la que debes prestarle atención, es hora de organizar todo para vivir en tranquilidad.
Color del día: Verde.
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Géminis (22 mayo – 21 junio)
Si te entusiasma alguien que se note, deja de cohibirte guardándole respeto a alguien que no quiso hacer historia contigo.
Color del día: Azul.
Cáncer (21 junio – 23 julio)
En la convivencia también debe haber comodidad, claro, a veces es difícil, pero hay que tratar de hacerse la vida más amable.
Color del día: Amarillo.
Leo (24 julio – 23 agosto)
Te van a buscar, te van a llamar, van a confrontarte. Debes estar preparado reaccionar rápido y sin rabia.
Color del día: Naranja.
Virgo (24 agosto – 23 septiembre)
¿De cuándo a acá es tan importante que los demás te validen? Parece que se te está olvidando quién eres y lo que haces .
Color del día: Gris.
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Libra (24 septiembre – 23 octubre)
Las tentaciones no dejarán de aparecer, así que tratar de evitarlas depende más del compromiso que tienes ahora mismo.
Color del día: Rosado.
Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)
Estás próximo a sacar adelante algo que te impulsará a un lugar donde valorarán tus habilidades. Un aplauso desde ya.
Color del día: Negro.
Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)
Deja de preocuparte porque te gusta alguien cercano, en vez de alejarte, analiza si es recíproco el sentimiento.
Color del día: Blanco.
Capricornio (22 diciembre – 20 enero)
Te vuelves asfixiante capricornio cuando quieres controlar a las personas. Deja que cada cual elija lo que quiera.
Color del día: Café.
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