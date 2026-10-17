Horóscopo diario gratis para hoy 17 de octubre del 2026

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Acuario (21 enero – 19 febrero)
La estrategia en el trabajo no está funcionando, quizá alguien se dio cuenta de tus intenciones y quiere proponerte un acuerdo.
Ángel del día: Jofiel.
Piscis (21 febrero – 20 marzo)
Al fin eres consciente de que te está dando miedo empezar de cero, pero tienes que hacerlo. Nada sale mal cuando ya aprendiste la lección.
Ángel del día: Adzaquiel.
Aries (21 marzo – 20 abril)
Yo creo que lo que pasó esta semana es que tu cabeza estaba en todo menos en el lugar que debía. Busca hablar para solucionar.
Ángel del día: Uriel.
Tauro (21 abril – 21 mayo)
Tendrás que trazar nuevos acuerdos con alguien de tu familia para no terminar de fracturar la relación que tienen.
Ángel del día: Rafael.
Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/
Géminis (22 mayo – 21 junio)
Hay alguien de tu entorno que drena tu energía por eso te sientes tan cargado energéticamente. Ignora las cosas que te sacan de quicio.
Ángel del día: Gabriel.
Cáncer (21 junio – 23 julio)
Sigue haciendo las cosas por pasión, con ganas y muy pronto te darás cuenta de que los frutos requerirán más responsabilidad.
Ángel del día: Jofiel.
Leo (24 julio – 23 agosto)
El desorden emocional también traer desorden en cosas materiales. Se te refunden las cosas porque no tienes prioridades claras.
Ángel del día: Uriel.
Virgo (24 agosto – 23 septiembre)
Sí, no te sorprendas, una versión de alguien respecto a esa persona que te hizo "mal", puede mostrar que tal vez el que se equivocó fuiste tú.
Ángel del día: Adzaquiel.
Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.
Libra (24 septiembre – 23 octubre)
El dinero vuelve, pero la ofensa económica hacia tu pareja difícilmente se recupera. No tienes tacto para hablar y además hieres sin importarte nada.
Ángel del día: Gabriel.
Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)
No puedes respirar porque tú mismo te quitas el oxígeno llenándote de mil motivos para entrar en crisis y sentirte vivo. Algo anda mal contigo.
Ángel del día: Uriel.
Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)
Hay personas a las que definitivamente no debes insistirles más, si no quieren tu compañía ni tu amor, no ruegues, no vale la pena.
Ángel del día: Rafael.
Capricornio (22 diciembre – 20 enero)
¿Por qué tratas de ocultar tus emociones? Deja que afloren en el momento que las sientas. A veces con palabras no es suficiente demostrar algo.
Ángel del día: Gabriel.
En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.