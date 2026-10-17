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Horóscopo diario gratis para hoy 17 de octubre del 2026

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 17 de octubre del 2026.

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Artemisa
Horóscopo para hoy.
Horóscopo para hoy.

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Acuario (21 enero – 19 febrero)

La estrategia en el trabajo no está funcionando, quizá alguien se dio cuenta de tus intenciones y quiere proponerte un acuerdo.

Ángel del día: Jofiel.

Piscis (21 febrero – 20 marzo)

Al fin eres consciente de que te está dando miedo empezar de cero, pero tienes que hacerlo. Nada sale mal cuando ya aprendiste la lección.

Ángel del día: Adzaquiel.

Aries (21 marzo – 20 abril)

Yo creo que lo que pasó esta semana es que tu cabeza estaba en todo menos en el lugar que debía. Busca hablar para solucionar.

Ángel del día: Uriel.

Tauro (21 abril – 21 mayo)

Tendrás que trazar nuevos acuerdos con alguien de tu familia para no terminar de fracturar la relación que tienen.

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Ángel del día: Rafael.

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo – 21 junio)

Hay alguien de tu entorno que drena tu energía por eso te sientes tan cargado energéticamente. Ignora las cosas que te sacan de quicio.

Ángel del día: Gabriel.

Cáncer (21 junio – 23 julio)

Sigue haciendo las cosas por pasión, con ganas y muy pronto te darás cuenta de que los frutos requerirán más responsabilidad.

Ángel del día: Jofiel.

Leo (24 julio – 23 agosto)

El desorden emocional también traer desorden en cosas materiales. Se te refunden las cosas porque no tienes prioridades claras.

Ángel del día: Uriel.

Virgo (24 agosto – 23 septiembre)

Sí, no te sorprendas, una versión de alguien respecto a esa persona que te hizo "mal", puede mostrar que tal vez el que se equivocó fuiste tú.

Ángel del día: Adzaquiel.

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre – 23 octubre)

El dinero vuelve, pero la ofensa económica hacia tu pareja difícilmente se recupera. No tienes tacto para hablar y además hieres sin importarte nada.

Ángel del día: Gabriel.

Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)

No puedes respirar porque tú mismo te quitas el oxígeno llenándote de mil motivos para entrar en crisis y sentirte vivo. Algo anda mal contigo.

Ángel del día: Uriel.

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)

Hay personas a las que definitivamente no debes insistirles más, si no quieren tu compañía ni tu amor, no ruegues, no vale la pena.

Ángel del día: Rafael.

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)

¿Por qué tratas de ocultar tus emociones? Deja que afloren en el momento que las sientas. A veces con palabras no es suficiente demostrar algo.

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Ángel del día: Gabriel.

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.

Por Artemisa

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