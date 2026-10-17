Tendrás que trazar nuevos acuerdos con alguien de tu familia para no terminar de…

Yo creo que lo que pasó esta semana es que tu cabeza estaba en todo menos en el lugar que debía. Busca hablar para solucionar.

Al fin eres consciente de que te está dando miedo empezar de cero, pero tienes que hacerlo. Nada sale mal cuando ya aprendiste la lección.

La estrategia en el trabajo no está funcionando, quizá alguien se dio cuenta de tus intenciones y quiere proponerte un acuerdo.

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Horóscopo diario gratis para hoy 17 de octubre del 2026

Tendrás que trazar nuevos acuerdos con alguien de tu familia para no terminar de fracturar la relación que tienen.

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Ángel del día: Rafael.

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo – 21 junio)

Hay alguien de tu entorno que drena tu energía por eso te sientes tan cargado energéticamente. Ignora las cosas que te sacan de quicio.

Ángel del día: Gabriel.

Cáncer (21 junio – 23 julio)

Sigue haciendo las cosas por pasión, con ganas y muy pronto te darás cuenta de que los frutos requerirán más responsabilidad.

Ángel del día: Jofiel.

Leo (24 julio – 23 agosto)

El desorden emocional también traer desorden en cosas materiales. Se te refunden las cosas porque no tienes prioridades claras.

Ángel del día: Uriel.

Virgo (24 agosto – 23 septiembre)

Sí, no te sorprendas, una versión de alguien respecto a esa persona que te hizo "mal", puede mostrar que tal vez el que se equivocó fuiste tú.

Ángel del día: Adzaquiel.

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Libra (24 septiembre – 23 octubre)

El dinero vuelve, pero la ofensa económica hacia tu pareja difícilmente se recupera. No tienes tacto para hablar y además hieres sin importarte nada.

Ángel del día: Gabriel.

Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)

No puedes respirar porque tú mismo te quitas el oxígeno llenándote de mil motivos para entrar en crisis y sentirte vivo. Algo anda mal contigo.

Ángel del día: Uriel.

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)

Hay personas a las que definitivamente no debes insistirles más, si no quieren tu compañía ni tu amor, no ruegues, no vale la pena.

Ángel del día: Rafael.

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)

¿Por qué tratas de ocultar tus emociones? Deja que afloren en el momento que las sientas. A veces con palabras no es suficiente demostrar algo.

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Ángel del día: Gabriel.

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