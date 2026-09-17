Horóscopo diario gratis para hoy 17 de septiembre del 2026

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Acuario (21 enero – 19 febrero)
Por fin estás cambiando de discurso en tu parte emocional y entendiste que muchas cosas están desequilibradas por tu culpa.
Animal del día: Sapo
Piscis (21 febrero – 20 marzo)
Te sientes culpable y con miedo porque rompiste una relación. Ese era el mejor camino, ahora debes ser más prudente para no herir a nadie más.
Animal del día: Elefante
Aries (21 marzo – 20 abril)
Las versiones de ti mismo también caducan. Estás en un momento de la vida donde tú eres la prioridad y ya no soportas que te juzguen sin motivo.
Animal del día: Foca
Tauro (21 abril – 21 mayo)
Hay que trazar nuevos propósitos para estos meses que quedan del año, es importante que no pierdas la ilusión por los desaciertos de los últimos meses.
Animal del día: Búho
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Géminis (22 mayo – 21 junio)
Reconsidera esas decisiones que tomaste con algunas personas por comentarios de otras. Que tus juicios sean los que valgan.
Animal del día: Caballo
Cáncer (21 junio – 23 julio)
No te sientes seguro en tu relación y estás cayendo en un error gravísimo: permitirle a la otra persona que controle tus emociones solo por darle gusto.
Animal del día: Perro
Leo (24 julio – 23 agosto)
Ya no te engañes más, termina esa relación que quizá te aportó un tiempo, pero de la que ahora te sientes desconectado.
Animal del día: Culebra
Virgo (24 agosto – 23 septiembre)
Estos días eres más consciente del malestar que están generando personas en tu trabajo. Evita hacer comentarios y dedícate a lo tuyo.
Animal del día: Gato
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Libra (24 septiembre – 23 octubre)
Si te apasiona algo, ve por ello. No necesitas que tus días agoten tu creatividad para hacer cosas externas que te dan felicidad.
Animal del día: Tigre
Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)
Normalizar los sacrificios no es normal y menos cuando te han robado tu tranquilidad. Estás haciendo las cosas bien, pero para un poco.
Animal del día: Águila
Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)
Si algo no te agrada hazte a un lado, no tienes que aceptar comportamientos "tóxicos" para encajar donde no te conviene.
Animal del día: León
Capricornio (22 diciembre – 20 enero)
Hay un cambio de energía que te hará darte cuenta de que alguien cercano se está aprovechando de tu generosidad, mantente alerta.
Animal del día: Búho
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