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Horóscopo diario gratis para hoy 17 de septiembre del 2026

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 17 de septiembre del 2026.

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Artemisa
17 de septiembre de 2026 – 07:00 a. m.
Horóscopo para hoy.
Horóscopo para hoy.

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Audio generado con IA de Google

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Acuario (21 enero – 19 febrero)

Por fin estás cambiando de discurso en tu parte emocional y entendiste que muchas cosas están desequilibradas por tu culpa.

Animal del día: Sapo

Piscis (21 febrero – 20 marzo)

Te sientes culpable y con miedo porque rompiste una relación. Ese era el mejor camino, ahora debes ser más prudente para no herir a nadie más.

Animal del día: Elefante

Aries (21 marzo – 20 abril)

Las versiones de ti mismo también caducan. Estás en un momento de la vida donde tú eres la prioridad y ya no soportas que te juzguen sin motivo.

Animal del día: Foca

Tauro (21 abril – 21 mayo)

Hay que trazar nuevos propósitos para estos meses que quedan del año, es importante que no pierdas la ilusión por los desaciertos de los últimos meses.

Animal del día: Búho

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo – 21 junio)

Reconsidera esas decisiones que tomaste con algunas personas por comentarios de otras. Que tus juicios sean los que valgan.

Animal del día: Caballo

Cáncer (21 junio – 23 julio)

No te sientes seguro en tu relación y estás cayendo en un error gravísimo: permitirle a la otra persona que controle tus emociones solo por darle gusto.

Animal del día: Perro

Leo (24 julio – 23 agosto)

Ya no te engañes más, termina esa relación que quizá te aportó un tiempo, pero de la que ahora te sientes desconectado.

Animal del día: Culebra

Virgo (24 agosto – 23 septiembre)

Estos días eres más consciente del malestar que están generando personas en tu trabajo. Evita hacer comentarios y dedícate a lo tuyo. 

Animal del día: Gato

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre – 23 octubre)

Si te apasiona algo, ve por ello. No necesitas que tus días agoten tu creatividad para hacer cosas externas que te dan felicidad.

Animal del día: Tigre

Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)

Normalizar los sacrificios no es normal y menos cuando te han robado tu tranquilidad. Estás haciendo las cosas bien, pero para un poco. 

Animal del día: Águila

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)

Si algo no te agrada hazte a un lado, no tienes que aceptar comportamientos "tóxicos" para encajar donde no te conviene.

Animal del día: León

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)

Hay un cambio de energía que te hará darte cuenta de que alguien cercano se está aprovechando de tu generosidad, mantente alerta.

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Animal del día: Búho

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.

Por Artemisa

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