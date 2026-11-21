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Acuario (21 enero – 19 febrero)
Por qué estás tan insensible, qué te pasó, parece que la nobleza de tu corazón desapareció porque no perdonas.
Ángel del día: La muerte.
Piscis (21 febrero – 20 marzo)
Va a doler y mucho, así que prepárate para cerrar el ciclo emocional que te ha trasnochado los últimos meses.
Ángel del día: La luna.
Aries (21 marzo – 20 abril)
Las cosas hay que solucionarlas de raíz, no dejarle las decisiones al destino.
Ángel del día: La muerte.
Tauro (21 abril – 21 mayo)
Ten cuidado con hablar más de lo que debes y sobre todo si te cuentan algo en confidencia. No es justo que traiciones a quien quieres.
Ángel del día: El colgado.
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Géminis (22 mayo – 21 junio)
¿Ahora por qué estás jugando a desaparecer? Enfrentar también es sinónimo de vivir en calma.
Ángel del día: El sol.
Cáncer (21 junio – 23 julio)
Si te duele tanto es porque seguro tienes una responsabilidad en la crisis que enfrentas. Piensa bien antes de culpar al otro por tus errores.
Ángel del día: La luna.
Leo (24 julio – 23 agosto)
Las mentiras terminan cayéndose de su peso, deja de buscar conveniencia en todo lo que aparece frente a ti.
Ángel del día: El diablo.
Virgo (24 agosto – 23 septiembre)
La vida quita pero también da, la etapa que viene será de mucho agradecimiento por tu crecimiento personal.
Ángel del día: La torre.
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Libra (24 septiembre – 23 octubre)
Estás decidido a cambiar, pero debes tener en cuenta a tu pareja. No es lógico que construyas aislándola de tu camino.
Ángel del día: La estrella.
Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)
Te toca dejar de sabotearte, haces las cosas con la verdad a cuestas así que nada podría salir mal.
Ángel del día: La ruleta rusa.
Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)
Aunque no lo creas el alma también se enferma. Hay que limpiar tu espacio y atraer armonía para limpiar las lágrimas que te ocasionó tu anterior ruptura.
Ángel del día: El sumo sacerdote.
Capricornio (22 diciembre – 20 enero)
No es sano empezar a buscar conflicto para obtener lo que quieres. Deja que la vida fluya sin presionar a los que amas.
Ángel del día: La templanza.
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