Ten cuidado con hablar más de lo que debes y sobre todo si te cuentan algo en confidencia. No es justo que traiciones a quien quieres.

Las cosas hay que solucionarlas de raíz, no dejarle las decisiones al destino.

Va a doler y mucho, así que prepárate para cerrar el ciclo emocional que te ha trasnochado los últimos meses.

Por qué estás tan insensible, qué te pasó, parece que la nobleza de tu corazón desapareció porque no perdonas.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador!

Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo.

Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo.

Horóscopo diario gratis para hoy 21 de noviembre del 2026

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo – 21 junio)

¿Ahora por qué estás jugando a desaparecer? Enfrentar también es sinónimo de vivir en calma.

Ángel del día: El sol.

Cáncer (21 junio – 23 julio)

Si te duele tanto es porque seguro tienes una responsabilidad en la crisis que enfrentas. Piensa bien antes de culpar al otro por tus errores.

Ángel del día: La luna.

Leo (24 julio – 23 agosto)

Las mentiras terminan cayéndose de su peso, deja de buscar conveniencia en todo lo que aparece frente a ti.

Ángel del día: El diablo.

Virgo (24 agosto – 23 septiembre)

La vida quita pero también da, la etapa que viene será de mucho agradecimiento por tu crecimiento personal.

Ángel del día: La torre.

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre – 23 octubre)

Estás decidido a cambiar, pero debes tener en cuenta a tu pareja. No es lógico que construyas aislándola de tu camino.

Ángel del día: La estrella.

Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)

Te toca dejar de sabotearte, haces las cosas con la verdad a cuestas así que nada podría salir mal.

Ángel del día: La ruleta rusa.

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)

Aunque no lo creas el alma también se enferma. Hay que limpiar tu espacio y atraer armonía para limpiar las lágrimas que te ocasionó tu anterior ruptura.

Ángel del día: El sumo sacerdote.

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)

No es sano empezar a buscar conflicto para obtener lo que quieres. Deja que la vida fluya sin presionar a los que amas.

Publicidad

Ángel del día: La templanza.

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.