Horóscopo diario gratis para hoy 21 de octubre del 2026

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Acuario (21 enero – 19 febrero)
Es tiempo de fortalecer tu relación con un miembro de tu familia, sana perdonando y no haciendo énfasis en los errores que cometió.
Palabra del día: Rojo.
Piscis (21 febrero – 20 marzo)
Por tu salud emocional corta contacto con esa persona del pasado. Recuerda que no estás en condiciones de exigir nada.
Palabra del día: Fucsia.
Aries (21 marzo – 20 abril)
Los sentimientos no se pueden improvisar. Si sientes de verdad demuéstralo, si no, es mejor no engañar al otro.
Palabra del día: Morado.
Tauro (21 abril – 21 mayo)
No te indispongas porque alguien cercano te dice que evites el drama. Recoge sus comentarios y trabaja en esto.
Palabra del día: Verde.
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Géminis (22 mayo – 21 junio)
No te das cuenta de la rabia con la que asumes el amor. Porque algo no salió bien, te cerraste y ahora estás envuelto en amargura.
Palabra del día: Azul.
Cáncer (21 junio – 23 julio)
Claro que hay que pedir lo que se necesita, pero enfócate en cosas reales no en fantasías y caprichos innecesarios.
Palabra del día: Amarillo.
Leo (24 julio – 23 agosto)
No tienes que imponerte con tu pareja, quizá debes aprender a escuchar más y comprometerte con una relación seria, no tan infantil.
Palabra del día: Naranja.
Virgo (24 agosto – 23 septiembre)
Estás a punto de explotar de nuevo porque todo ha estado en sana paz. Tranquilízate, en vez de atraer el caos, aléjalo.
Palabra del día: Gris.
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Libra (24 septiembre – 23 octubre)
Estás trascendental y todo el conflicto interno lo llevas a donde vayas, eso no es sano. ¿Por qué te gusta sentirte cargado?
Palabra del día: Rosado.
Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)
Trabaja en los proyectos que quieres realizar, con pausa, en calma, sin prisa, hay que planear. Al final todo será aplaudido.
Palabra del día: Negro.
Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)
Comprométete con lo que te apasiona, no por obligación. Ya es hora de soltar ese trabajo que solo te da dolores de cabeza.
Palabra del día: Blanco.
Capricornio (22 diciembre – 20 enero)
No compares tu vida con la de nadie y menos cuando das un consejo, eso a veces puede sonar odioso y prepotente.
Palabra del día: Café.
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