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Horóscopo diario gratis para hoy 21 de octubre del 2026

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 21 de octubre del 2026.

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Artemisa
Horóscopo para hoy.
Horóscopo para hoy.

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Acuario (21 enero – 19 febrero)

Es tiempo de fortalecer tu relación con un miembro de tu familia, sana perdonando y no haciendo énfasis en los errores que cometió.

Palabra del día: Rojo.

Piscis (21 febrero – 20 marzo)

Por tu salud emocional corta contacto con esa persona del pasado. Recuerda que no estás en condiciones de exigir nada.

Palabra del día: Fucsia.

Aries (21 marzo – 20 abril)

Los sentimientos no se pueden improvisar. Si sientes de verdad demuéstralo, si no, es mejor no engañar al otro.

Palabra del día: Morado.

Tauro (21 abril – 21 mayo)

No te indispongas porque alguien cercano te dice que evites el drama. Recoge sus comentarios y trabaja en esto.

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Palabra del día: Verde.

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo – 21 junio)

No te das cuenta de la rabia con la que asumes el amor. Porque algo no salió bien, te cerraste y ahora estás envuelto en amargura.

Palabra del día: Azul.

Cáncer (21 junio – 23 julio)

Claro que hay que pedir lo que se necesita, pero enfócate en cosas reales no en fantasías y caprichos innecesarios.

Palabra del día: Amarillo.

Leo (24 julio – 23 agosto)

No tienes que imponerte con tu pareja, quizá debes aprender a escuchar más y comprometerte con una relación seria, no tan infantil.

Palabra del día: Naranja.

Virgo (24 agosto – 23 septiembre)

Estás a punto de explotar de nuevo porque todo ha estado en sana paz. Tranquilízate, en vez de atraer el caos, aléjalo.

Palabra del día: Gris.

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre – 23 octubre)

Estás trascendental y todo el conflicto interno lo llevas a donde vayas, eso no es sano. ¿Por qué te gusta sentirte cargado?

Palabra del día: Rosado.

Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)

Trabaja en los proyectos que quieres realizar, con pausa, en calma, sin prisa, hay que planear. Al final todo será aplaudido.

Palabra del día: Negro.

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)

Comprométete con lo que te apasiona, no por obligación. Ya es hora de soltar ese trabajo que solo te da dolores de cabeza.

Palabra del día: Blanco.

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)

No compares tu vida con la de nadie y menos cuando das un consejo, eso a veces puede sonar odioso y prepotente.

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Palabra del día: Café.

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.

Por Artemisa

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