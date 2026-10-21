Horóscopo diario gratis para hoy 21 de octubre del 2026

No te indispongas porque alguien cercano te dice que evites el drama. Recoge sus comentarios y trabaja en esto.

Los sentimientos no se pueden improvisar. Si sientes de verdad demuéstralo, si no, es mejor no engañar al otro.

Por tu salud emocional corta contacto con esa persona del pasado. Recuerda que no estás en condiciones de exigir nada.

Es tiempo de fortalecer tu relación con un miembro de tu familia, sana perdonando y no haciendo énfasis en los errores que cometió.

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Palabra del día: Verde.

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Géminis (22 mayo – 21 junio)

No te das cuenta de la rabia con la que asumes el amor. Porque algo no salió bien, te cerraste y ahora estás envuelto en amargura.

Palabra del día: Azul.

Cáncer (21 junio – 23 julio)

Claro que hay que pedir lo que se necesita, pero enfócate en cosas reales no en fantasías y caprichos innecesarios.

Palabra del día: Amarillo.

Leo (24 julio – 23 agosto)

No tienes que imponerte con tu pareja, quizá debes aprender a escuchar más y comprometerte con una relación seria, no tan infantil.

Palabra del día: Naranja.

Virgo (24 agosto – 23 septiembre)

Estás a punto de explotar de nuevo porque todo ha estado en sana paz. Tranquilízate, en vez de atraer el caos, aléjalo.

Palabra del día: Gris.

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Libra (24 septiembre – 23 octubre)

Estás trascendental y todo el conflicto interno lo llevas a donde vayas, eso no es sano. ¿Por qué te gusta sentirte cargado?

Palabra del día: Rosado.

Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)

Trabaja en los proyectos que quieres realizar, con pausa, en calma, sin prisa, hay que planear. Al final todo será aplaudido.

Palabra del día: Negro.

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)

Comprométete con lo que te apasiona, no por obligación. Ya es hora de soltar ese trabajo que solo te da dolores de cabeza.

Palabra del día: Blanco.

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)

No compares tu vida con la de nadie y menos cuando das un consejo, eso a veces puede sonar odioso y prepotente.

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Palabra del día: Café.

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