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Horóscopo diario gratis para hoy 21 de septiembre del 2026

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 21 de septiembre del 2026.

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Artemisa
21 de septiembre de 2026 – 06:41 a. m.
Horóscopo para hoy.
Horóscopo para hoy.

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Acuario (21 enero – 19 febrero)

A veces eres muy agresivo para dar tu punto de vista y luego te arrepientes. Deja de estar a la defensiva, no todo es en tu contra.

Número del día: Jofiel

Piscis (21 febrero – 20 marzo)

Antes de tener cualquier relación debes trabajar en tu seguridad, de lo contrario, será muy complejo volver a tener una relación estable con alguien

Número del día: Adzaquiel

Aries (21 marzo – 20 abril)

No tienes que demostrarle nada a nadie, ya deja de estar pensando que, si no es así, no alcanzarás tus objetivos.

Número del día: Uriel

Tauro (21 abril – 21 mayo)

Cuando te da el afán de aislarte de todo es porque algo te sigue doliendo y no lo quieres enfrentar. Tienes que poner la cara ya.

Número del día: Rafael

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo – 21 junio)

Ya no te interesa ser aceptado en ninguna parte, el agotamiento fue lo mejor que te pasó para entender la razón por la que debes ser independiente.

Número del día: Gabriel

Cáncer (21 junio – 23 julio)

Date la oportunidad de entender por qué crees que haces todo mal cuando es todo lo contrario. No dejes que los fantasmas del pasado vuelvan para cuestionarte.

Número del día: Jofiel

Leo (24 julio – 23 agosto)

¿Qué es correcto para ti? ¿Acercarte a quien quieres solo cuando lo necesitas o bajar la cabeza con una dosis de humildad?

Número del día: Uriel

Virgo (24 agosto – 23 septiembre)

Quieres controlar a todo el mundo y no se puede, entiende por favor que las personas no son títeres para que actúen a tu favor.

Número del día: Adzaquiel

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre – 23 octubre)

Hay que aplaudir que ya no respondes con ira sino desde la consciencia. Cuánto cambio libra, sanaste tus heridas desde la verdad.

Número del día: Gabriel

Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)

Te exiges tanto que se te olvida que eres importante también. Disfruta más de lo que estás construyendo sin tanta ansiedad.

Número del día: Uriel

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)

El placer y el amor también pueden ir de la mano, así que trata de darles equilibrio ahora que estás en etapas de reconquista.

Número del día: Rafael

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)

Le diste la oportunidad a tu familia de mostrarse diferente y la vida te demostró que nada ha cambiado, todo sigue igual. Por eso fue que te alejaste.

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Número del día: Gabriel

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.

Por Artemisa

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