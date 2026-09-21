Horóscopo diario gratis para hoy 21 de septiembre del 2026

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Acuario (21 enero – 19 febrero)
A veces eres muy agresivo para dar tu punto de vista y luego te arrepientes. Deja de estar a la defensiva, no todo es en tu contra.
Número del día: Jofiel
Piscis (21 febrero – 20 marzo)
Antes de tener cualquier relación debes trabajar en tu seguridad, de lo contrario, será muy complejo volver a tener una relación estable con alguien
Número del día: Adzaquiel
Aries (21 marzo – 20 abril)
No tienes que demostrarle nada a nadie, ya deja de estar pensando que, si no es así, no alcanzarás tus objetivos.
Número del día: Uriel
Tauro (21 abril – 21 mayo)
Cuando te da el afán de aislarte de todo es porque algo te sigue doliendo y no lo quieres enfrentar. Tienes que poner la cara ya.
Número del día: Rafael
Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/
Géminis (22 mayo – 21 junio)
Ya no te interesa ser aceptado en ninguna parte, el agotamiento fue lo mejor que te pasó para entender la razón por la que debes ser independiente.
Número del día: Gabriel
Cáncer (21 junio – 23 julio)
Date la oportunidad de entender por qué crees que haces todo mal cuando es todo lo contrario. No dejes que los fantasmas del pasado vuelvan para cuestionarte.
Número del día: Jofiel
Leo (24 julio – 23 agosto)
¿Qué es correcto para ti? ¿Acercarte a quien quieres solo cuando lo necesitas o bajar la cabeza con una dosis de humildad?
Número del día: Uriel
Virgo (24 agosto – 23 septiembre)
Quieres controlar a todo el mundo y no se puede, entiende por favor que las personas no son títeres para que actúen a tu favor.
Número del día: Adzaquiel
Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.
Libra (24 septiembre – 23 octubre)
Hay que aplaudir que ya no respondes con ira sino desde la consciencia. Cuánto cambio libra, sanaste tus heridas desde la verdad.
Número del día: Gabriel
Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)
Te exiges tanto que se te olvida que eres importante también. Disfruta más de lo que estás construyendo sin tanta ansiedad.
Número del día: Uriel
Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)
El placer y el amor también pueden ir de la mano, así que trata de darles equilibrio ahora que estás en etapas de reconquista.
Número del día: Rafael
Capricornio (22 diciembre – 20 enero)
Le diste la oportunidad a tu familia de mostrarse diferente y la vida te demostró que nada ha cambiado, todo sigue igual. Por eso fue que te alejaste.
Número del día: Gabriel
En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.