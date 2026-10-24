Hay que crecer en pareja. Si cada uno va por su lado es porque el amor no es suficiente para sostener tu relación.

El universo te envía una señal para que tomes una decisión, no desde la presión, sino desde la calma.

Hay que cambiar de ciudad, de plan y de pensamiento desde el corazón, puede ser el impulso para empezar de cero.

No cuentes, no anuncies, no digas…aprende a tener secretos contigo mismo para que lo que decretas se cumpla.

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Horóscopo diario gratis para hoy 23 de octubre del 2026

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo – 21 junio)

¿Qué será lo que te hace falta para dejar de creer que no puedes disfrutar de la plenitud en una relación amorosa?

Arcano del día: El sol.

Cáncer (21 junio – 23 julio)

La última vez que hablaste con esa persona especial todo fue caótico. Ahora puedes retomar esa conversación.

Arcano del día: La luna.

Leo (24 julio – 23 agosto)

Si intentas resolver todo hoy, es probable que nada salga planeado como esperas. Un poco de mesura está bien.

Arcano del día: El diablo.

Virgo (24 agosto – 23 septiembre)

Yo no me conformaría en este punto de la vida con nada donde no sea prioridad absoluta. No es egoísmo, es amor propio.

Arcano del día: La torre.

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Libra (24 septiembre – 23 octubre)

Los días insoportables y de mal carácter empiezan a disminuir, el revolcón energético que tuviste te dejó agotado.

Arcano del día: La estrella.

Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)

Con confianza y respondiendo sabiamente, esa es tu carta ganadora siempre.

Arcano del día: La ruleta rusa.

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)

Quizá estás aburrido de “aguantar” el carácter de tu pareja. La paciencia hará que decidas alejarte.

Arcano del día: El sumo sacerdote.

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)

La nostalgia no solucionará lo que la gente quebró en ti. Acepta que nada volverá a ser como antes.

Arcano del día: La templanza.

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