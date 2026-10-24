Horóscopo diario gratis para hoy 23 de octubre del 2026

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Acuario (21 enero – 19 febrero)
No cuentes, no anuncies, no digas…aprende a tener secretos contigo mismo para que lo que decretas se cumpla.
Arcano del día: La muerte.
Piscis (21 febrero – 20 marzo)
Hay que cambiar de ciudad, de plan y de pensamiento desde el corazón, puede ser el impulso para empezar de cero.
Arcano del día: La luna.
Aries (21 marzo – 20 abril)
El universo te envía una señal para que tomes una decisión, no desde la presión, sino desde la calma.
Arcano del día: La muerte.
Tauro (21 abril – 21 mayo)
Hay que crecer en pareja. Si cada uno va por su lado es porque el amor no es suficiente para sostener tu relación.
Arcano del día: El colgado.
Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/
Géminis (22 mayo – 21 junio)
¿Qué será lo que te hace falta para dejar de creer que no puedes disfrutar de la plenitud en una relación amorosa?
Arcano del día: El sol.
Cáncer (21 junio – 23 julio)
La última vez que hablaste con esa persona especial todo fue caótico. Ahora puedes retomar esa conversación.
Arcano del día: La luna.
Leo (24 julio – 23 agosto)
Si intentas resolver todo hoy, es probable que nada salga planeado como esperas. Un poco de mesura está bien.
Arcano del día: El diablo.
Virgo (24 agosto – 23 septiembre)
Yo no me conformaría en este punto de la vida con nada donde no sea prioridad absoluta. No es egoísmo, es amor propio.
Arcano del día: La torre.
Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.
Libra (24 septiembre – 23 octubre)
Los días insoportables y de mal carácter empiezan a disminuir, el revolcón energético que tuviste te dejó agotado.
Arcano del día: La estrella.
Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)
Con confianza y respondiendo sabiamente, esa es tu carta ganadora siempre.
Arcano del día: La ruleta rusa.
Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)
Quizá estás aburrido de “aguantar” el carácter de tu pareja. La paciencia hará que decidas alejarte.
Arcano del día: El sumo sacerdote.
Capricornio (22 diciembre – 20 enero)
La nostalgia no solucionará lo que la gente quebró en ti. Acepta que nada volverá a ser como antes.
Arcano del día: La templanza.
En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.