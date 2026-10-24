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Horóscopo diario gratis para hoy 23 de octubre del 2026

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 23 de octubre del 2026.

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Artemisa
Horóscopo para hoy.
Horóscopo para hoy.

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Acuario (21 enero – 19 febrero)

No cuentes, no anuncies, no digas…aprende a tener secretos contigo mismo para que lo que decretas se cumpla.

Arcano del día: La muerte.

Piscis (21 febrero – 20 marzo)

Hay que cambiar de ciudad, de plan y de pensamiento desde el corazón, puede ser el impulso para empezar de cero.

Arcano del día: La luna.

Aries (21 marzo – 20 abril)

El universo te envía una señal para que tomes una decisión, no desde la presión, sino desde la calma.

Arcano del día: La muerte.

Tauro (21 abril – 21 mayo)

Hay que crecer en pareja. Si cada uno va por su lado es porque el amor no es suficiente para sostener tu relación.

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Arcano del día: El colgado.

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo – 21 junio)

¿Qué será lo que te hace falta para dejar de creer que no puedes disfrutar de la plenitud en una relación amorosa?

Arcano del día: El sol.

Cáncer (21 junio – 23 julio)

La última vez que hablaste con esa persona especial todo fue caótico. Ahora puedes retomar esa conversación.

Arcano del día: La luna.

Leo (24 julio – 23 agosto)

Si intentas resolver todo hoy, es probable que nada salga planeado como esperas. Un poco de mesura está bien.

Arcano del día: El diablo.

Virgo (24 agosto – 23 septiembre)

Yo no me conformaría en este punto de la vida con nada donde no sea prioridad absoluta. No es egoísmo, es amor propio.

Arcano del día: La torre.

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre – 23 octubre)

Los días insoportables y de mal carácter empiezan a disminuir, el revolcón energético que tuviste te dejó agotado.

Arcano del día: La estrella.

Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)

Con confianza y respondiendo sabiamente, esa es tu carta ganadora siempre.

Arcano del día: La ruleta rusa.

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)

Quizá estás aburrido de “aguantar” el carácter de tu pareja. La paciencia hará que decidas alejarte.

Arcano del día: El sumo sacerdote.

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)

La nostalgia no solucionará lo que la gente quebró en ti. Acepta que nada volverá a ser como antes.

Arcano del día: La templanza.

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.

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Por Artemisa

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