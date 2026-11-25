Si ya te liberaste de todo lo que te afectaba de tus temas familiares, es tiempo de alejarse para sanar del todo.

La vida sigue dándote pistas para que trabajes más en tu humildad. Ten cuidado y no descartas señales de las personas de tu entorno.

Te demoraste mucho para decidir lo que querías y ahora tendrás que ser tú quien espera descifrar para dónde va tu relación.

La verdad es que ya todo está dicho para ti. Las oportunidades se agotaron y este si será el verdadero cambio.

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Horóscopo diario gratis para hoy 25 de noviembre del 2026

Palabra del día: Verde.

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo – 21 junio)

Ya es tiempo de perdonar y soltar a quienes no te suman. No puedes seguir culpando a la vida de tu relación amorosa.

Palabra del día: Azul.

Cáncer (21 junio – 23 julio)

Ya lograste lo más difícil, ahora empieza a cerrar deudas emocionales que amenazan con quitarte el sueño.

Palabra del día: Amarillo.

Leo (24 julio – 23 agosto)

Este ha sido un año difícil, lo sé, pero seguro en las semanas que vienen esos milagros que no crees, pueden ocurrir.

Palabra del día: Naranja.

Virgo (24 agosto – 23 septiembre)

Sientes que se te agota la paciencia, pero no haces la tarea de ser más tolerante. Hay que ser un poco más racional.

Palabra del día: Gris.

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Libra (24 septiembre – 23 octubre)

Te felicito, la capacidad de adaptación que tienes es única. Qué bueno que al final encontraste una zona donde estás tranquilo.

Palabra del día: Rosado.

Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)

Decir la verdad siempre será más que satisfactorio. Lo dijiste, lo hiciste y todo se alineará de la manera en que debe ser.

Palabra del día: Negro.

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)

Tanta perfección puede hacer que pierdas una oportunidad que puede llevarte a lo que siempre has querido.

Palabra del día: Blanco.

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)

No puede ser que sigas insistiendo en esa relación de amistad que solo te trae problemas por protegerla.

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Palabra del día: Café.

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