Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Acuario (21 enero – 19 febrero)
La verdad es que ya todo está dicho para ti. Las oportunidades se agotaron y este si será el verdadero cambio.
Palabra del día: Rojo.
Piscis (21 febrero – 20 marzo)
Te demoraste mucho para decidir lo que querías y ahora tendrás que ser tú quien espera descifrar para dónde va tu relación.
Palabra del día: Fucsia.
Aries (21 marzo – 20 abril)
La vida sigue dándote pistas para que trabajes más en tu humildad. Ten cuidado y no descartas señales de las personas de tu entorno.
Palabra del día: Morado.
Tauro (21 abril – 21 mayo)
Si ya te liberaste de todo lo que te afectaba de tus temas familiares, es tiempo de alejarse para sanar del todo.
Palabra del día: Verde.
Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/
Géminis (22 mayo – 21 junio)
Ya es tiempo de perdonar y soltar a quienes no te suman. No puedes seguir culpando a la vida de tu relación amorosa.
Palabra del día: Azul.
Cáncer (21 junio – 23 julio)
Ya lograste lo más difícil, ahora empieza a cerrar deudas emocionales que amenazan con quitarte el sueño.
Palabra del día: Amarillo.
Leo (24 julio – 23 agosto)
Este ha sido un año difícil, lo sé, pero seguro en las semanas que vienen esos milagros que no crees, pueden ocurrir.
Palabra del día: Naranja.
Virgo (24 agosto – 23 septiembre)
Sientes que se te agota la paciencia, pero no haces la tarea de ser más tolerante. Hay que ser un poco más racional.
Palabra del día: Gris.
Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.
Libra (24 septiembre – 23 octubre)
Te felicito, la capacidad de adaptación que tienes es única. Qué bueno que al final encontraste una zona donde estás tranquilo.
Palabra del día: Rosado.
Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)
Decir la verdad siempre será más que satisfactorio. Lo dijiste, lo hiciste y todo se alineará de la manera en que debe ser.
Palabra del día: Negro.
Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)
Tanta perfección puede hacer que pierdas una oportunidad que puede llevarte a lo que siempre has querido.
Palabra del día: Blanco.
Capricornio (22 diciembre – 20 enero)
No puede ser que sigas insistiendo en esa relación de amistad que solo te trae problemas por protegerla.
Palabra del día: Café.
En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.