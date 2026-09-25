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Horóscopo diario gratis para hoy 25 de septiembre del 2026

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 25 de septiembre del 2026.

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Artemisa
25 de septiembre de 2026 – 07:13 a. m.
Horóscopo para hoy.
Horóscopo para hoy.

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Acuario (21 enero – 19 febrero)

Las personas nuevas en tu vida pueden aportar más que quienes te conocen, celebra tus logros sin arrepentimiento porque otros no lo han logrado.

Arcano del día: La muerte

Piscis (21 febrero – 20 marzo)

Ahora ya sabes lo que se siente estar herido y no poder defenderte. Atención a la conversación que viene en camino.

Arcano del día: La luna

Aries (21 marzo – 20 abril)

Deja de tratar de impresionar a la gente a punta de mentiras, al final todo se sabe.

Arcano del día: La muerte

Tauro (21 abril – 21 mayo)

Si te toca compartir el cariño que te tiene alguien no lo sientas como una traición sino como una bendición.

Arcano del día: El colgado

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo – 21 junio)

Ya hablaste, solucionaste, dijiste y ahora solo falta actuar. ¿De verdad vas a ser capaz?

Arcano del día: El sol

Cáncer (21 junio – 23 julio)

No te sientes cómodo con nada ni con nadie. No has logrado encontrar tu centro y eso puede perjudicarte.

Arcano del día: La luna

Leo (24 julio – 23 agosto)

Octubre va a llegar cargado de bendiciones universales. Este es el momento de cambiar lo que piensan de ti.

Arcano del día: El diablo

Virgo (24 agosto – 23 septiembre)

Nada como tener la consciencia tranquila y llena de seguridad. Actuaste bien y limpiaste tu nombre.

Arcano del día: La torre

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre – 23 octubre)

Extrañar también hace parte de construir en pareja. Estos días serán claves para enamorarte de nuevo.

Arcano del día: La estrella

Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)

Sabes mejor que nadie el poder que hay en ti. Así que úsalo a tu favor, no siempre es para que ayudes a los demás.

Arcano del día: La ruleta rusa

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)

En realidad no es que estés enfermo, es que tu cuerpo ya no sabe por dónde hacer que tus emociones exploten.

Arcano del día: El sumo sacerdote

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)

No te estás comunicando de forma acertada con tu familia, eso es lo que ha hecho que se alejen sin decir una sola palabra.

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Arcano del día: La templanza

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.

Por Artemisa

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