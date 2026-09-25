Horóscopo diario gratis para hoy 25 de septiembre del 2026

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Acuario (21 enero – 19 febrero)
Las personas nuevas en tu vida pueden aportar más que quienes te conocen, celebra tus logros sin arrepentimiento porque otros no lo han logrado.
Arcano del día: La muerte
Piscis (21 febrero – 20 marzo)
Ahora ya sabes lo que se siente estar herido y no poder defenderte. Atención a la conversación que viene en camino.
Arcano del día: La luna
Aries (21 marzo – 20 abril)
Deja de tratar de impresionar a la gente a punta de mentiras, al final todo se sabe.
Arcano del día: La muerte
Tauro (21 abril – 21 mayo)
Si te toca compartir el cariño que te tiene alguien no lo sientas como una traición sino como una bendición.
Arcano del día: El colgado
Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/
Géminis (22 mayo – 21 junio)
Ya hablaste, solucionaste, dijiste y ahora solo falta actuar. ¿De verdad vas a ser capaz?
Arcano del día: El sol
Cáncer (21 junio – 23 julio)
No te sientes cómodo con nada ni con nadie. No has logrado encontrar tu centro y eso puede perjudicarte.
Arcano del día: La luna
Leo (24 julio – 23 agosto)
Octubre va a llegar cargado de bendiciones universales. Este es el momento de cambiar lo que piensan de ti.
Arcano del día: El diablo
Virgo (24 agosto – 23 septiembre)
Nada como tener la consciencia tranquila y llena de seguridad. Actuaste bien y limpiaste tu nombre.
Arcano del día: La torre
Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.
Libra (24 septiembre – 23 octubre)
Extrañar también hace parte de construir en pareja. Estos días serán claves para enamorarte de nuevo.
Arcano del día: La estrella
Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)
Sabes mejor que nadie el poder que hay en ti. Así que úsalo a tu favor, no siempre es para que ayudes a los demás.
Arcano del día: La ruleta rusa
Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)
En realidad no es que estés enfermo, es que tu cuerpo ya no sabe por dónde hacer que tus emociones exploten.
Arcano del día: El sumo sacerdote
Capricornio (22 diciembre – 20 enero)
No te estás comunicando de forma acertada con tu familia, eso es lo que ha hecho que se alejen sin decir una sola palabra.
Arcano del día: La templanza
En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.