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Acuario (21 enero – 19 febrero)
La calma no debe ser un motivo de preocupación, estás es un momento donde la felicidad es una opción de vida.
Arcano del día: sapo.
Piscis (21 febrero – 20 marzo)
Funcionan los métodos que usas para olvidar a alguien. No te dejes tentar, continúa, no pares la gente no va a cambiar.
Arcano del día: Elefante.
Aries (21 marzo – 20 abril)
Estar no es igual que permanecer. Tienes desconectado el corazón de la razón, por eso te sientes aburrido con tus sueños.
Arcano del día: Foca.
Tauro (21 abril – 21 mayo)
Te está dando muy duro el cambio de vida que planeaste. Ahora intenta encontrar el lado positivo del asunto.
Arcano del día: Búho.
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Géminis (22 mayo – 21 junio)
Jugar a desaparecerte no es justo con las personas que te admiran. Deja de jugar a hacerte el importante.
Arcano del día: Caballo.
Cáncer (21 junio – 23 julio)
Es imposible no tener nervios cuando decides arriesgarte, pero conserva la calma, el universo te sostiene.
Arcano del día: Perro.
Leo (24 julio – 23 agosto)
¿Qué significa para ti valorar a alguien? Piensa muy bien antes de atreverte a tener de nuevo una nueva relación.
Arcano del día: Culebra.
Virgo (24 agosto – 23 septiembre)
No reacciones sin hablar antes, el destino te está poniendo una prueba para fortalecer tu parte emocional.
Arcano del día: Gato.
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Libra (24 septiembre – 23 octubre)
No empieces a obsesionarte con hacer todo perfecto porque no se puede. En el error también hay espacio para tomar iniciativas.
Arcano del día: Tigre.
Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)
Te cuesta socializar más de lo normal porque crees que no eres suficiente. No te llenes de temores por lo que te producen los demás.
Arcano del día: Águila.
Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)
¿Recuerdas cuando decías que todo en la vida se devolvía? Es tu turno y debes asumir todo con tranquilidad.
Arcano del día: León.
Capricornio (22 diciembre – 20 enero)
Si preguntas mucho, mucho descubres. No te asustes ni te decepciones si alguien que creías diferente se cae de tu pedestal.
Arcano del día: Búho.
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