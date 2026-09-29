Las cadenas emocionales se sueltan cuando te responsabilizas del daño que le hiciste a alguien que querías mucho.

No sirve de nada que empieces a pedir disculpas si no salen del corazón. ¿Para qué te engañas?

Dicen que lo más difícil es sufrir por lo que no pudo ser. Estás en ese punto donde es mejor cortar relación y no anhelar lo que nunca va a ser.

Lo sabes, tu vida ya no es en este lugar. Es tiempo de moverte de país y empezar a construir lo que siempre has querido.

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Horóscopo diario gratis para hoy 29 de septiembre del 2026

Color del día: Verde

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo – 21 junio)

Este es el último empujón que te va a dar el universo para que termines esa relación tormentosa que no te deja tranquila.

Color del día: Azul

Cáncer (21 junio – 23 julio)

No juzgues a la gente sin conocerla, te llenas de juicios que te dan los otros y terminas siendo injusto.

Color del día: Amarillo

Leo (24 julio – 23 agosto)

Llega octubre y nada de lo que planeaste está saliendo como esperas. ¿Por qué crees que sea?

Color del día: Naranja

Virgo (24 agosto – 23 septiembre)

No juegues a ser la persona que no eres, ya no hay espacio para fingir y hacer creer que cambiaste.

Color del día: Gris

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Libra (24 septiembre – 23 octubre)

Hay cosas que están dañadas y que no puedes reparar. Es mejor hacer consciencia y dejar ir.

Color del día: Rosado

Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)

Te voy a pedir que le pongas pausa a esas inseguridades que no te dejan respirar con tranquilidad. No te inventes lo que no existe. Todo está bien.

Color del día: Negro

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)

Tienes que regresar a ese lugar donde prometiste algo para poder avanzar sentimentalmente. Nadie más te puede ayudar.

Color del día: Blanco

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)

Todo el mundo tiene una vida diferente, no pretendas que los demás se muevan con tus mismos ideales. Aprende a respetar posturas.

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Color del día: Café

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