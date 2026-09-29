Horóscopo diario gratis para hoy 29 de septiembre del 2026

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Acuario (21 enero – 19 febrero)
Lo sabes, tu vida ya no es en este lugar. Es tiempo de moverte de país y empezar a construir lo que siempre has querido.
Color del día: Rojo
Piscis (21 febrero – 20 marzo)
Dicen que lo más difícil es sufrir por lo que no pudo ser. Estás en ese punto donde es mejor cortar relación y no anhelar lo que nunca va a ser.
Color del día: Fucsia
Aries (21 marzo – 20 abril)
No sirve de nada que empieces a pedir disculpas si no salen del corazón. ¿Para qué te engañas?
Color del día: Morado
Tauro (21 abril – 21 mayo)
Las cadenas emocionales se sueltan cuando te responsabilizas del daño que le hiciste a alguien que querías mucho.
Color del día: Verde
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Géminis (22 mayo – 21 junio)
Este es el último empujón que te va a dar el universo para que termines esa relación tormentosa que no te deja tranquila.
Color del día: Azul
Cáncer (21 junio – 23 julio)
No juzgues a la gente sin conocerla, te llenas de juicios que te dan los otros y terminas siendo injusto.
Color del día: Amarillo
Leo (24 julio – 23 agosto)
Llega octubre y nada de lo que planeaste está saliendo como esperas. ¿Por qué crees que sea?
Color del día: Naranja
Virgo (24 agosto – 23 septiembre)
No juegues a ser la persona que no eres, ya no hay espacio para fingir y hacer creer que cambiaste.
Color del día: Gris
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Libra (24 septiembre – 23 octubre)
Hay cosas que están dañadas y que no puedes reparar. Es mejor hacer consciencia y dejar ir.
Color del día: Rosado
Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)
Te voy a pedir que le pongas pausa a esas inseguridades que no te dejan respirar con tranquilidad. No te inventes lo que no existe. Todo está bien.
Color del día: Negro
Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)
Tienes que regresar a ese lugar donde prometiste algo para poder avanzar sentimentalmente. Nadie más te puede ayudar.
Color del día: Blanco
Capricornio (22 diciembre – 20 enero)
Todo el mundo tiene una vida diferente, no pretendas que los demás se muevan con tus mismos ideales. Aprende a respetar posturas.
Color del día: Café
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