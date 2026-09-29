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Horóscopo diario gratis para hoy 29 de septiembre del 2026

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 29 de septiembre del 2026.

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Artemisa
29 de septiembre de 2026 – 07:22 a. m.
Horóscopo para hoy.
Horóscopo para hoy.

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Acuario (21 enero – 19 febrero)

Lo sabes, tu vida ya no es en este lugar. Es tiempo de moverte de país y empezar a construir lo que siempre has querido.

Color del día: Rojo

Piscis (21 febrero – 20 marzo)

Dicen que lo más difícil es sufrir por lo que no pudo ser. Estás en ese punto donde es mejor cortar relación y no anhelar lo que nunca va a ser.

Color del día: Fucsia

Aries (21 marzo – 20 abril)

No sirve de nada que empieces a pedir disculpas si no salen del corazón. ¿Para qué te engañas?

Color del día: Morado

Tauro (21 abril – 21 mayo)

Las cadenas emocionales se sueltan cuando te responsabilizas del daño que le hiciste a alguien que querías mucho.

Color del día: Verde

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo – 21 junio)

Este es el último empujón que te va a dar el universo para que termines esa relación tormentosa que no te deja tranquila.

Color del día: Azul

Cáncer (21 junio – 23 julio)

No juzgues a la gente sin conocerla, te llenas de juicios que te dan los otros y terminas siendo injusto.

Color del día: Amarillo

Leo (24 julio – 23 agosto)

Llega octubre y nada de lo que planeaste está saliendo como esperas. ¿Por qué crees que sea?

Color del día: Naranja

Virgo (24 agosto – 23 septiembre)

No juegues a ser la persona que no eres, ya no hay espacio para fingir y hacer creer que cambiaste.

Color del día: Gris

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre – 23 octubre)

Hay cosas que están dañadas y que no puedes reparar. Es mejor hacer consciencia y dejar ir.

Color del día: Rosado

Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)

Te voy a pedir que le pongas pausa a esas inseguridades que no te dejan respirar con tranquilidad. No te inventes lo que no existe. Todo está bien.

Color del día: Negro

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)

Tienes que regresar a ese lugar donde prometiste algo para poder avanzar sentimentalmente. Nadie más te puede ayudar.

Color del día: Blanco

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)

Todo el mundo tiene una vida diferente, no pretendas que los demás se muevan con tus mismos ideales. Aprende a respetar posturas.

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Color del día: Café

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.

Por Artemisa

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