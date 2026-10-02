Horóscopo para hoy 02 de octubre del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

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Acuario (21 enero – 19 febrero)
El espíritu de la libertad está cobrando su importancia en tu vida, no es un buen tiempo para caminar haciendo lo que quieren los demás.
Arcano del día: La muerte
Piscis (21 febrero – 20 marzo)
Ya sabías que no ibas a salir victorioso de esta situación emocional. No le hagas cosas a la gente lo que a ti te enoja y te decepciona.
Arcano del día: La luna
Aries (21 marzo – 20 abril)
Hay algunas oportunidades que solo llegan una vez en la vida, depende únicamente de ti aprovecharlas.
Arcano del día: La muerte
Tauro (21 abril – 21 mayo)
Puedes dar amor sin ningún tipo de compromiso ni ataduras, siempre y cuando seas claro desde el principio.
Arcano del día: El colgado
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Géminis (22 mayo – 21 junio)
El universo te está demostrando que ya debes cerrar tu ciclo laboral. Hay que afrontar lo que viene sin miedo.
Arcano del día: El sol
Cáncer (21 junio – 23 julio)
Nadie está preparado para dejar ir a una persona que fue especial en tan corto tiempo, pero si pasa es porque solo vino a enseñarte lo que no debes repetir.
Arcano del día: La luna
Leo (24 julio – 23 agosto)
Faltan pocas horas para que toda tu energía se renueve y empieces a ser otra persona, renovada y sin soberbia.
Arcano del día: El diablo
Virgo (24 agosto – 23 septiembre)
¿Esa envidia que estás sintiendo por un miembro de tu familia que significa? Cuidado con los malos pensamientos.
Arcano del día: La torre
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Libra (24 septiembre – 23 octubre)
Este es tu mes, el de la reflexión y el de resetear la energía, vamos con toda a terminar el año, desde el corazón siempre.
Arcano del día: La estrella
Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)
Cada día es una muestra de que estás hecho para cosas grandes, la puerta del cambio está abierta para soñar o avanzar.
Arcano del día: La ruleta rusa
Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)
Gracias: esa es la palabra que debes usar estos días para atraer cosas positivas que te reconcilien con los demás.
Arcano del día: El sumo sacerdote
Capricornio (22 diciembre – 20 enero)
Todo el tiempo te sientes en riesgo emocional y eso es porque tu propia mente te hace dudar de tus emociones. ¿Quién dijo que sentir es malo?
Arcano del día: La templanza
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