Puedes dar amor sin ningún tipo de compromiso ni ataduras, siempre y cuando seas claro desde el…

Hay algunas oportunidades que solo llegan una vez en la vida, depende únicamente de ti aprovecharlas.

Ya sabías que no ibas a salir victorioso de esta situación emocional. No le hagas cosas a la gente lo que a ti te enoja y te decepciona.

El espíritu de la libertad está cobrando su importancia en tu vida, no es un buen tiempo para caminar haciendo lo que quieren los demás.

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Horóscopo para hoy 02 de octubre del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Puedes dar amor sin ningún tipo de compromiso ni ataduras, siempre y cuando seas claro desde el principio.

Arcano del día: El colgado

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo – 21 junio)

El universo te está demostrando que ya debes cerrar tu ciclo laboral. Hay que afrontar lo que viene sin miedo.

Arcano del día: El sol

Cáncer (21 junio – 23 julio)

Nadie está preparado para dejar ir a una persona que fue especial en tan corto tiempo, pero si pasa es porque solo vino a enseñarte lo que no debes repetir.

Arcano del día: La luna

Leo (24 julio – 23 agosto)

Faltan pocas horas para que toda tu energía se renueve y empieces a ser otra persona, renovada y sin soberbia.

Arcano del día: El diablo

Virgo (24 agosto – 23 septiembre)

¿Esa envidia que estás sintiendo por un miembro de tu familia que significa? Cuidado con los malos pensamientos.

Arcano del día: La torre

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Libra (24 septiembre – 23 octubre)

Este es tu mes, el de la reflexión y el de resetear la energía, vamos con toda a terminar el año, desde el corazón siempre.

Arcano del día: La estrella

Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)

Cada día es una muestra de que estás hecho para cosas grandes, la puerta del cambio está abierta para soñar o avanzar.

Arcano del día: La ruleta rusa

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)

Gracias: esa es la palabra que debes usar estos días para atraer cosas positivas que te reconcilien con los demás.

Arcano del día: El sumo sacerdote

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)

Todo el tiempo te sientes en riesgo emocional y eso es porque tu propia mente te hace dudar de tus emociones. ¿Quién dijo que sentir es malo?

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Arcano del día: La templanza

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